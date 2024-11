Tast del concurs de la DO Costers del Segre amb una vintena de sommeliers

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’aula taller de la Seu Vella va acollir ahir el tast del jurat format per una vintena de sommeliers per al concurs de la DO Costers del Segre. Entre ells es trobava Toni Albiol, que el 2023 va ser el Millor Sommelier de Catalunya i el tercer d’Espanya. Prop de 140 vins es presenten en la tercera edició d’aquests premis que organitza el consell regulador de la DO amb el suport del Patronat de Promoció Econòmica de la diputació de Lleida i la coordinació tècnica dels Premis Vinari. El concurs premiarà primer, segon i tercer classificats en les categories Blancs Joves, Blancs Criança, Rosats, Vins Negres Joves, Vins Negres Criança i Escumosos. També es distingirà el millor monovarietal macabeu, i la referència amb millor puntuació de totes les categories com el Millor Vi DO Costers del Segre. Així mateix, es reconeixerà la persona o entitat que hagi destacat pels seus valors de sostenibilitat i respecte mediambiental. Els premis es donaran a conèixer en un acte a la Seu Vella el 2 de desembre vinent, a partir de les 18.30 hores.