Tres restaurants de Lleida esperen revalidar avui les seues estrelles Michelin

L’Auditori i Centre de Congresos Víctor Villegas de Múrcia serà l’epicentre de l’alta gastronomia aquest dimarts, 26 de novembre de 2024, quan se celebri l’esperada gala en la qual es revelarà el nou llistat d’Estrellas Michelin per a 2025. Aquest prestigiós esdeveniment, organitzat anualment per la Guia Michelin, començarà les 19:00 hores i podrà seguir-se en directe per múltiples plataformes, consolidant-se com una de les cites més rellevants per al sector de la restauració.

Una gala que premia excel·lència i sostenibilitat

La cerimònia serà presentada per la periodista Ainhoa Arbizu, qui anunciarà els restaurants que debuten amb una estrella, així com les novetats en les categories de dos i tres estrelles Michelin. A més, s’atorgaran les cobejades Estrelles Verdes, destinades a aquells projectes gastronòmics que destaquen pel seu compromís amb la sostenibilitat. Aquest guardó, introduït el 2020, busca reconèixer a restaurants que implementen pràctiques responsables, des de l’ús d’ingredients locals fins la gestió sostenible dels recursos.

Lleida, un bastió de l’alta cuina

Lleida aspira a mantenir la seua posició al firmament gastronòmic amb tres restaurants destacats, que han estat referència en edicions anteriors de la Guia Michelin. Es tracta de Fogony a Sort, liderat per la xef Zaraida Cotonat; Malena a Gimenells, amb el xef Xixo Castaño al capdavant; i La Boscana a Bellvís, capitanejat per Joel Castanyé.

Els tres establiments van aconseguir conservar la seua estrella Michelin en l’última edició, consolidant-se com a pilars de la gastronomia de Lleida. Els seus responsables han manifestat sentir-se "molt orgullosos" de continuar figurant en aquesta prestigiosa guia, considerada un punt de referència global per als amants de la cuina d’autor.

Cada un d’aquests restaurants combina tradició i innovació culinària per oferir experiències úniques. Fogony, a ple cor del Pirineu, n’aposta per una cuina de quilòmetre zero que ret homenatge als sabors locals. Per la seua part, Malena destaca per reinterpretar plats tradicionals amb una visió contemporània, mentre que La Boscana es posiciona com un espai avantguardista que combina alta cuina i entorn natural.

En un context on la sostenibilitat i la innovació són claus per a l’alta cuina, els restaurants de Lleida també reflecteixen una creixent sensibilitat cap al medi ambient, una tendència que es valora cada vegada més en els guardons de Michelin.

Expectativa internacional

La gala de les Estrelles Michelin no només premia l’excel·lència, sinó que també serveix com a aparador internacional de la gastronomia espanyola, atraient l’atenció d’experts, crítics i amants de la cuina de tot el món. En aquesta edició, s’espera que la Guía Michelin continuï posant de relleu la diversitat i riquesa culinària del país, des de les grans metròpolis fins els racons més remots com la Vall d’Aran o el Pirineu lleidatà.

Amb les expectatives en el seu punt més alt, tots els ulls estaran posats aquesta nit a Múrcia, on la Guia Michelin 2025 promet sorprendre amb noves incorporacions i reafirmar als referents de la gastronomia nacional.