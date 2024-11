L'associació veïnal de Montserrat, amb La Marató

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Associació de Veïnes i Veïns Montserrat de Lleida va organitzar diumenge passat un acte solidari amb La Marató de TV3, que aquest any està dedicada a les malalties respiratòries. Desenes de veïns van participar en un passeig solidari de 4 quilòmetres per recaptar diners mentre recorrien l’Horta de Lleida. Per tancar la jornada van preparar una xocolatada popular per a tots els assistents i també van fer un sorteig de diversos regals. Gràcies a aquesta activitat solidària junts van poder recaptar un total de 750 euros.