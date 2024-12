Les temperatures baixen de forma generalitzada i acusada demà, amb Catalunya amb alerta vermella

Publicat per Verificat per Creat: Actualitzat:

La temperatures experimentaran un descens generalitzat i acusat aquest diumenge a la Península i Balears i es preveu nevades amb acumulats significatius al Pirineu i la serralada Cantàbrica.

Un total de 14 comunitats autònomes tenen avisos per riscos de diferent intensitat per nevades, pluges, vents i onades, entre les quals destaquen Aragó, Catalunya i Navarra amb avís roig per nevades, segons la predicció de l’Agència Estatal de Meteorologia.

Així, la neu serà el fenomen més significatiu d’aquest diumenge, quan s’esperen nevades moderades i localment forts en àmplies zones de la meitat nord peninsular, amb una cota de 700/900 m al nord-est i de 800/1.000 m en la resta de la meitat nord.

Les nevades més copioses s’esperen de nou a la serralada Cantàbrica i Pirineu, on es podran acumular quantitats superiors als 30-40 cm. Continuarà el temporal marítim al mar Cantàbric i el mar Balear, així com el temporal de vent, que s’intensificarà, esperant-se que sigui el dia àlgid d’aquest fenomen, amb ratxes que podran tornar a superar els 100 km a l’interior de Castelló i sud de Tarragona, el Pirineu i zones altes de la resta de sistemes muntanyosos de la meitat nord peninsular.

Les gelades s’estendran a tots els entorns de muntanya de la meitat nord i sud-est peninsular, així com a zones de l’altiplà Nord i en menor mesura de l’altiplà Sud. S’espera que siguin forts al Pirineu.