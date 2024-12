Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos d’Esquadra estan convençuts que la mort dissabte passat de l’empresari i fundador de Mango, Isak Andic, va ser accidental i descarten qualsevol altra hipòtesi. Així ho diu l’informe policial preliminar enviat al jutjat de guàrdia de Martorell, segons ha avançat ‘El País’ i ha confirmat l’ACN. El jutjat també té un informe provisional de l’autòpsia, que descarta cap altre motiu que una caiguda accidental a la zona de Collbató, al Baix Llobregat. Ara cal esperar l’informe definitiu de l’autòpsia i, si es confirma la causa de la mort, el jutjat arxivarà definitivament el cas.

Andic va morir dissabte al migdia. Els serveis d’emergències van rebre l’avís a les 12.39 hores que una persona havia caigut d’una gran altura per un barranc de les Coves de Salnitre. En arribar-hi, van trobar el cadàver d’un home de 71 anys que la unitat de muntanya dels Mossos d’Esquadra va rescatar. El cos era en una zona de difícil accés.

Nascut a Istanbul (Turquia) el 1953, Andic va emigrar amb la família a Barcelona durant la seva joventut. Va fundar Mango l'any 1984, empresa que es convertiria en una de les marques de moda més reconegudes a nivell mundial, amb presència en més de 100 països i centenars de botigues arreu del món. L’èxit de l’empresa va situar-lo com a català més ric, amb una fortuna de 2.700 milions d’euros el 2023. Pel seu compromís amb la projecció internacional i econòmica de Catalunya va rebre nombrosos guardons com la Creu de Sant Jordi, la Medalla d'Or al Mèrit en el Treball, el Premi Nacional de la Moda i la Medalla de la Cambra de Comerç de Barcelona. Actualment ocupava el càrrec de president no executiu de Mango.