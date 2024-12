El nombre de joves que juga online augmenta un 41% des d’abans de la pandèmia, segons un estudi del sector

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El joc online ha augmentat entre els joves en els últims anys, segons un estudi de la patronal Consell Empresarial del Joc (CeJuego) presentat aquest dilluns. El 2019, 378.793 joves de 18 a 25 anys havien jugat per internet en l'últim any i el 2023, 534.335, un augment del 41% (és informació elaborada pels autors a partir de dades de la Direcció General d’Ordenació del Joc). També incrementa entre les persones de 26 a 35 anys, amb 471.236 el 2019 i 538.397 el 2023, un 14% més. D’altra banda, preguntat per la reversió de la rebaixa fiscal al Hard Rock que el Parlament tramitarà, el president de la patronal catalana Patrojoc, Carlos Duelo, veu “prejudicis” polítics cap al sector i lamenta que el macrocomplex s'allunyi amb aquesta decisió.

El joc online creix, amb 1.637.831 persones que van jugar per internet el 2023 alguna vegada (1.366.013 el 2019), segons l’informe ‘Juego y Sociedad 2024’, presentat a Barcelona. La major part dels que juguen per internet aposten. Quant al perfil, hi ha més homes que dones i sobretot són menors de 45 anys.

L’estudi de CeJuego, patronal de joc privat, mostra que el 2,3% de la població entre 18 i 75 anys ha jugat online en un mes mitjà, quasi el doble que el 2016 (1,2%). Les dades mostren diferències generacionals: el 13,4% dels joves de 18 a 25 anys ha jugat online en l’últim any i el 7,4% dels que tenen entre 26 i 35 anys, pel 0,5% dels majors de 65 anys.

El 85% de la població a l'Estat juga, sobretot per la loteria de Nadal

L’informe assenyala el 85% de la població major de 18 anys consumeix productes de joc a l’estat espanyol i que la loteria de Nadal és el fet diferencial respecte a altres països, vista com un “esdeveniment nacional”. “En cap altre país un sorteig de bitllets convoca un percentatge tan elevat de població o tanta quantitat de participants”, constaten en l’informe.

Així, 25,9 milions de persones van jugar a la loteria de Nadal el 2023. El 74,9% de les persones recorda haver jugat en el darrer any a la loteria de Nadal el 2023, un percentatge similar al del 2019 (74,5%) després del descens per la pandèmia (70,5% el 2020). D’aquesta manera, l’estudi mostra que les majors taxes de joc es registren en les loteries públiques de la Societat Estatal Loteries i Apostes de l’Estat (SELAE) i de l’ONCE.

L’encarregat de l’informe, el doctor en Sociologia José Antonio Gómez Yáñez, ha destacat que en els grans sorteigs de loteria participen persones que tenen problemes econòmics, a l’espera d’un ‘cop de sort’, i en canvi, ha assegurat que aquest patró no es reprodueix en els jocs d’entreteniment, com casinos, bingos o salons.

Un 5% de la població ha visitat un casino en el darrer any

L’informe recull que entre el 2021 i el 2023 s’ha produït un “retorn a la normalitat” en aquests jocs, excepte les apostes, que estan “afectades per una espiral de silenci’”, ha sostingut Gómez Yáñez. També s’observa que la inflació dels darrers mesos ha provocat certa “retracció” d’alguns clients en situacions econòmiques més delicades.

Un 4,7% de la població entre 18 i 75 anys, és a dir, 1,6 milions de persones havia jugat al casino el 2023, una mica per sota de l’any anterior, i el 9,5% havia visitat una sala de bingo, 3,3 milions de persones.

Joc problemàtic

L’informe de CeJuego recull que la incidència del joc problemàtic representa un 0,2% entre la població i que es trobaria en descens.

Les dades del Ministeri de Sanitat són més altes. L’enquesta EDADES del 2022 fixa que l’1,7% de la població mostra un possible joc problemàtic, per sota del 2020 (2,2%). Segons l'informe del Ministeri, l’1,3% de la població de 15 a 64 anys tindria un possible joc problemàtic i un 0,4%, un possible trastorn del joc.

El sector parla de “prejudicis” polítics

El director general de CeJuego, Alejandro Landaluce, ha reivindicat el sector i ha assegurat que es troba molt regulat, controlat i que paga impostos i genera ocupació. Segons l’anuari del sector del 2023, que també han presentat aquest dilluns, el joc com a activitat econòmica representa el 0,74% del Producte Interior Brut (PIB) a l’Estat i el d’entreteniment, el 0,40%

En la mateixa línia s’ha expressat el president de Patrojoc, Carlos Duelo, que ha lamentat que el sector del joc és vist amb molts “prejudicis”. Al final de la presentació, preguntats per la supressió dels privilegis fiscals al Hard Rock que tranitarà el Parlament, Duelo ha respost: “És una activitat que genera riquesa, ocupació, atractiu turístic i això, per prejudicis, segurament no avançarà”. El 2014 es va modificar la llei per oferir diversos beneficis a Barcelona World, més tard Hard Rock, i que permetia que el macrocomplex pagués un 10% d'impostos sobre els ingressos provinents del joc i no un 55% com li pertocaria.