Vuit de cada deu viatgers desconeixen el dret a indemnitzacions de fins a 600 euros si el seu vol s'anul·la per una vaga

Una enquesta de l'associació de consumidors Facua ha conclòs que el 78,9% dels viatgers d'aerolínies afectats per l'anul·lació d'un vol arran d'una vaga de treballadors o circumstàncies extraordinàries com una avaria tenen dret a compensacions des dels 250 fins als 600 euros, en funció de la distància del trajecte, tal com estableix el reglament europeu. A més, segons la mostra de Facua feta a partir d'entrevistes a 3.218 consumidors, el 40% dels afectats per cancel·lacions no se'ls va facilitar un hotel i van haver de pagar-se'n un o bé passar la nit a l'aeroport a l'espera de poder ser reubicats. D'altra banda, el 53,1% afirma que davant la cancel·lació d'un vol no se'ls va oferir menjar i beguda "suficient".

Dels més de 3.000 enquestats, només el 28% assenyala haver patit una cancel·lació del seu vol en el darrer any i d'aquests, el 66,3% admet que se'ls va oferir un vol alternatiu, mentre que el 7% va obtenir el reemborsament del bitllet. Només un 15,9% diu que va ser informat de les dues opcions mentre que un 15,8% els van oferir una tercera alternativa.

De fet, el portaveu de Facua, Rubén Sánchez, ha explicat en roda de premsa que les compensacions que estableix la normativa europea en cas -fixades en 250, 400 o 600 euros en funció de la distància del vol o si la durada de l'espera excedeix les tres hores- és desconeguda per un 39,6%. Del 60,41% que sí coneix la normativa, el 39,6% respon que no sabia dels imports al detall.

"Es poden trobar amb un engany que l'aerolínia els ofereix 150 euros com a compensació, però en desconèixer la normativa els prenen el pèl", s'ha queixat Sánchez.

En relació a l'equipatge, el portaveu de Facua ha detallat que el 78,7% no sap que el PIR és el document que cal complimentar des del mateix aeroport en cas de pèrdua i que serveix per acreditar que si no apareix es té dret a una compensació.

Paral·lelament, ha recordat, les aerolínies han de fer front a les despeses que comporti la pèrdua d'equipatge com la compra dels articles de primera necessitat encara que la maleta aparegui 24 o 48 hores més tard.

Una altra de les conclusions de l'estudi és que un 65% desconeix l'existència de l'Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA), un 18% la coneix però no sap quines funcions té i un 17% sap quines són les seves funcions. Entre aquestes, ha destacat, és que l'AESA pot emetre resolucions d'obligat compliment i que són vinculants amb "un valor similar a un sentència judicial", ha afegit.