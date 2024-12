Lleida amplia els seus horitzons

Quatre lleidatans que viuen a l’estranger es van unir ahir als altres 716 que la Paeria reconeix des de fa disset anys com els seus ambaixadors, amb l’objectiu de promocionar els valors de la ciutat arreu del món. El nou Morera Museu d’Art Modern i Contemporani va acollir ahir per primera vegada la tradicional recepció d’aquests representants, aprofitant que per aquestes dates tornen a casa per Nadal i es reuneixen amb la seua família.

L’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, va fer entrega de les insígnies commemoratives als nous membres i els va incitar públicament a “animar la gent perquè ens conegui i ens visiti, així com a aquelles empreses i col·lectius que cregueu que puguin tenir interès en nosaltres”, referint-se a la ciutat.

Un dels acabats de nomenar ambaixadors és Francesc Agustí, un jove de 29 anys que des de fa escassos mesos resideix a San Diego, Estats Units, on treballa com a analista financer sènior. Després de rebre la seua insígnia va assegurar que la iniciativa “és una molt bona manera de sentir la teua ciutat més pròxima que de l’habitual, tot i viure a l’altre costat del món”.

Per la seua banda, Josep Graells és advocat i empresari originari de la Fuliola i es va traslladar a Barcelona fa més de tres dècades. Durant l’acte, va afirmar que “la distància és tant física com mental, però mantenir un sentiment de pertinença a un lloc ajuda a reduir aquesta última”, i a més va afegir: “No conec ningú de Lleida que visqui fora que no en conservi un afecte especial, de fet, quan et trobes amb lleidatans pel món es genera una connexió especial.”

En total, més de 100 ambaixadors van acudir a l’acte, que va comptar amb un aperitiu protagonitzat per la famosa Torrija Lleidatana, creació del xef Mateu Blanch, del restaurant Caravista.

