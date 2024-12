Confirmat: la mítica sèrie 'Física o Química' ja té data d’estrena

Imatge promocional de la sèrie.EFE. CEDIDA PER ATRESMEDIA

Atresplayer estrena el proper 16 de febrer la nova sèrie "FoQ. La Nueva Generación", que suposa la tornada d’una de les marques de ficció espanyola de més èxit, Física o Química, ha informat aquest dijous la cadena.

El mític col·legi Zurbarán reobre les seues portes amb un nou grup d’alumnes entre els quals figuren Rocío Velayos, María Bernardeau, Biel Antón, Kiki Bena i Miguel Hernández. S’hi afegeixen Esther Mejorada, Santiago Garzozi, Julia Camus, Carla Domínguez, Biel Castaño i Rocky com a alumnes del col·legi. Per la seua part, Itziar Miranda, Elías Elejalde, Silma López, Cuca Escribano, Alex Sie i Anaís Tovar donaran vida als nous professors del Zurbarán.

"FoQ. La nueva generación" aborda temes del dia a dia dels joves de forma irreverent i despreocupada, amb trames atrevides i mantenint l’essència de la sèrie predecessora que va marcar un abans i un després en la ficció espanyola per a joves. L’enregistrament dels vuit episodis s’ha dut a terme a Madrid i les Canàries.

La sèrie està produïda per Buendía Estudios Canarias en col·laboració amb Boomerang TV i amb la participació d’Atresmedia TV. El mes de novembre passat, "Física o Química" va rebre el Premi d’Honor al Festival Internacional de Cine d’Almeria.

En aquesta ocasió, el director de la sèrie, Juanma Pachón, va agrair a Atresmedia la seua aposta per la nova sèrie i per haver sabut "atreure a una nova generació" i va demanar al públic que abraci als nous actors, "que ho han donat tot, han deixat la pell i que estan plens d’entusiasme".

El fenomen que Antena 3 va estrenar el 2008 i va tenir set temporades fins al 2011, amb un breu retrobament el 2020, "va ser un dels planters d’actors més exitosos" i "va parlar sense pudor de temes polèmics, com l’homofòbia, drogues o les relacions entre professors i alumnes".

Així, entre els integrants de la sèrie original hi havia Úrsula Corberó, Javier Calvo, Angie Fernández o Maxi Iglesias.

"Física i Química" va aconseguir grans èxits i va rebre una infinitat de premis, inclòs el Premi Ondas 2009 a la millor sèrie de televisió per la seua "capacitat per connectar amb el públic jove i adaptar-se al desenvolupament multiplataforma dels continguts", va valorar el jurat.

Tanmateix, no tot van ser felicitacions ja que algunes organitzacions d’espectadors, com Telespectadors Associats de Catalunya (TAC), i organitzacions educatives van demanar el 2008 la retirada de la sèrie en considerar que els seus continguts "atempten contra la dignitat de la comunitat educativa" i projectaven "una imatge viciosa dels estudiants, que no es correspon amb la realitat."