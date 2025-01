Creen un buscador de castells medievals: permet consultar unes 4.000 construccions, 300 a Lleida

Publicat per Laura García Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Àngel Garcia, un jove de 32 anys de Vilafranca del Penedès i amb arrels lleidatanes, no és historiador però de la passió pel patrimoni n’ha fet el seu hobby. Mostra d’això és que fa més de dos anys que documenta en un mapa virtual i interactiu els castells, palaus i fortificacions medievals, incloses aquelles que ja han desaparegut, de la Corona d’Aragó. En declaracions ahir a SEGRE, Garcia, tècnic superior de Logística, s’encarrega d’elaborar les millors rutes de transport per als camions de la seua empresa i va explicar que aquest projecte naix de la seua afició a la història. “No trobava cap mapa que m’agradés o els que hi ha són molt simples”, va assenyalar. Per això deixa clar que es tracta d’una afició perquè la temàtica li agrada i que l’objectiu és donar a conèixer el patrimoni i ajudar a conservar-lo. També aportar una eina per a aquells que, com a ell, els agradi fer rutes amb els seus amics o familiars per conèixer la història de Catalunya.

Mapadecastells.cat

Fins ara ha documentat uns 4.000 castells, palaus i fortificacions de la Corona Catalanoaragonesa, la qual cosa inclou també els regnes d’Aragó, Sardenya, Mallorca i València, així com Sicília i Nàpols. A Catalunya serien uns 1.800, dels quals 300 es troben a les comarques lleidatanes.

Al monestir de Santa Maria de Vallsanta a Guimerà. - A.G.

“A Lleida moltes d’aquestes construccions van ser destruïdes durant les guerres carlines o la Guerra Civil i d’altres en queden poques restes”, va explicar. Alguns d’aquests castells ja els ha visitat, com el de la Suda, al Turó de la Seu Vella de Lleida; el castell de Les o el monestir de Santa Maria de Vallsanta de Guimerà.

“La meua mare és d’Alcarràs, per la qual cosa visito molt tota aquesta zona, inclòs el seu castell, i tinc un amic de Térmens que també m’està ajudant amb la documentació”, va explicar Garcia.

Una futura app per compartir la informació amb la ciutadania

Àngel Garcia va explicar que encara li queda molta feina al davant, “com a la Val d’Aran i la frontera amb Aragó”, i per complir el seu propòsit compta amb la col·laboració dels ciutadans, a qui demana que, si poden i volen, li enviïn informació sobre castells i fortificacions medievals del seu entorn. Per a aquest jove, la confecció del seu mapa, com va dir a TV3, s’ha convertit en una manera de reivindicar un patrimoni que tenim al costat de casa.El mapa (https://mapadecastells.cat) està construït per capes a l’aplicació Mapes de Google Drive i des del telèfon mòbil es pot obrir amb l’app Google Maps. Cada castell té un símbol i un color: en gris figuren els desapareguts, en ruïnes o amb construccions modernes a sobre; en verd, els visitats per ell personalment; en marró els castells d’origen musulmà i en groc, els cristians. En blau s’identifiquen les fortificacions i comandes de templers, hospitalaris i d’altres ordres. També es documenten altres elements com camins, monestirs, convents, priorats, esglésies fortificades i torres convertides en campanars i palaus medievals com el de la Paeria de Lleida.Per portar a terme el projecte, ha iniciat una campanya de recaptació de fons a GoFundme i, sobretot, demana la col·laboració dels interessats a aportar informació i documentació, els noms dels quals fa constar a la bibliografia que s’inclou al mapa. La iniciativa ja ha estat guardonada amb el segon premi del Concurs d’Innovació per a Joves InsightPenedès i està nominada als Premis Talent 2024.