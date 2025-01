Associen aquest hàbit alimentari a un risc més gran de demència

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Un recent estudi publicat a la revista Neurology ha encès les alarmes a Espanya i el món al revelar que una dieta rica en carn roja processada s’associa amb un risc més gran de desenvolupar demència. La investigació, liderada per experts de la xarxa d’hospitals Mass General Brigham, la Universitat de Harvard i del Broad Institute als Estats Units, suggereix que aquest hàbit alimentari podria tenir un impacte significatiu en la salut cerebral a llarg termini.

L’equip va analitzar les dades de 133.771 participants amb una edat mitjana de 49 anys, dels quals 11.173 van ser diagnosticats amb demència fins a 43 anys després. Els investigadors es van centrar en la dieta dels participants, que portaven un diari alimentari cada dos o quatre anys, registrant el que menjaven i amb quina freqüència. La ració típica de carn roja es va fixar en 85 grams.

Els resultats de l’estudi són alarmants: les persones que consumien una mitjana diària d’un quart o més d’una ració de carn roja processada (aproximadament dos talls de bacó, una i mitjana de mortadel·la o un frankfurt) tenien un risc un 13% major de desenvolupar demència, en comparació amb aquells que menjaven menys d’una desena part d’una ració diària. Aquestes troballes es van mantenir fins i tot després de tenir en compte factors clínics, demogràfics i d’estil de vida, com el nivell socioeconòmic i els antecedents familiars de demència.

La carn roja no processada també sota la lupa

Encara que l’estudi es va centrar principalment a la carn roja processada, els investigadors també van analitzar l’impacte de la carn roja no processada en el risc de demència. Tanmateix, en comparar a les persones que menjaven de mitjana menys de mitja ració al dia amb les quals en menjaven una o més racions, no van trobar diferències significatives en el risc de desenvolupar la malaltia.

És important destacar que la carn roja processada, com el bacó, els frankfurts, les salsitxes, el salami i la mortadel·la, té un alt contingut en greixos saturats. Estudis anteriors han demostrat que aquest tipus de greixos augmenta el risc de diabetis tipus 2 i de cardiopaties, ambdues relacionades amb un deteriorament de la salut cerebral, segons va recordar Dong Wang, del Mass General Brigham i un dels signants de l’estudi.

El deteriorament cognitiu subjectiu en el punt de mira

A més d’analitzar el risc de demència, l’estudi també va mesurar el deteriorament cognitiu subjectiu en un altre grup de 43.966 participants amb una edat mitjana de 78 anys. Aquests participants van realitzar enquestes sobre la seua memòria i capacitat de pensament dos vegades durant l’estudi. El deteriorament cognitiu subjectiu fa referència a una persona que informa de problemes de memòria i pensament abans que qualsevol deteriorament sigui prou important com per aparèixer en les proves estàndard.

Els resultats van mostrar que els participants que menjaven una mitjana de 0,25 racions o més al dia de carn roja processada tenien un risc un 14% major d’aquest deteriorament en comparació amb els que menjaven una mitjana de menys de 0,10 racions al dia. A més, els que prenien una o més racions de carn roja no processada al dia tenien un risc un 16% major de deteriorament cognitiu subjectiu en comparació amb les que consumien menys de mitja ració al dia.

Possibles mecanismes darrere de la relació entre la carn roja i la demència

Els investigadors continuen estudiant els factors que relacionen la carn roja amb el risc de demència, especialment els relacionats amb el microbioma intestinal. L’òxid N de trimetilamina (TMAO), un producte de la descomposició de la carn mediada per bacteris, pot augmentar la disfunció cognitiva a causa dels seus efectes sobre l’agregació d’amiloide i tau, proteïnes implicades en la malaltia d’Alzheimer. Tanmateix, la investigació en aquest camp encara és limitada.

A més, el contingut en greixos saturats i sal de la carn roja també pot perjudicar la salut de les cèl·lules cerebrals, segons recorda el Mass General Brigham. Aquestes troballes destaquen la importància de considerar alternatives més saludables a la carn roja processada en la nostra dieta diària.

Alternatives saludables per reduir el risc de demència

La bona notícia és que l’estudi també ofereix alternatives per a aquells que desitgin reduir el seu consum de carn roja processada. Segons els investigadors, substituir la carn roja processada per fonts de proteïnes com la fruita seca, els llegums o el peix pot disminuir el risc de demència en aproximadament un 20%.

Les dades mostren que substituir una ració diària de carn roja processada per una de fruita seca i llegums es va associar amb un risc un 19% menor de demència. En el cas de canviar-la per peix, el risc va ser un 28% menor. Aquestes troballes suggereixen que petits canvis en la nostra dieta poden tenir un impacte significatiu en la nostra salut cerebral a llarg termini.

Aquest estudi aporta noves evidències sobre la relació entre la dieta i el risc de demència, destacant el paper de la carn roja processada com un factor de risc important. Encara que es necessiten més investigacions per comprendre completament els mecanismes subjacents, les troballes suggereixen que limitar el consum de carn roja processada i optar per alternatives més saludables, com la fruita seca, els llegums i el peix, podria ajudar a protegir la salut cerebral a mesura que envellim.

És important recordar que la dieta és només un dels molts factors que poden influir en el risc de demència. Altres aspectes de l’estil de vida, com l’activitat física regular, el compromís social i el manteniment d’una bona salut cardiovascular, també exerceixen un paper crucial en la prevenció del deteriorament cognitiu. Adoptar un enfocament integral per a la salut del cervell, que inclogui una dieta equilibrada i hàbits de vida saludables, pot ser la clau per reduir el risc de demència i mantenir una ment aguda en la vellesa.

Aquest estudi destaca la importància de ser conscients del que mengem i com pot afectar la nostra salut cerebral a llarg termini. En fer eleccions alimentàries més saludables i equilibrades, podem fer un pas important cap a la protecció del nostre cervell i la prevenció de malalties neurodegeneratives com la demència.