Elisa Mouliaá declara que va dir no a Errejón i suggereix que hauria pogut posar-li "alguna cosa" a la beguda

L’actriu Elisa Mouliaá ha ha ratificat davant del jutge que investiga la seua denúncia contra Iñigo Errejón per presumpta agressió sexual que va deixar clar al polític que no volia mantenir relacions sexuals amb ell, però ell va insistir i ella havia begut molt, i ha suggerit que el polític va poder llançar-li "alguna cosa" a la beguda que li va donar.

Mouliaá ha declarat durant mes d’una hora davant del jutge Adolfo Carretero, davant del qual ha ratificat la denúncia que va interposar en la Policia i ha aportat més detalls, segons han precisat fonts presents en la declaració.

Acabada la seua declaració davant del jutge, la denunciant ha comparegut breument davant dels periodistes i ha manifestat que li ha resultat molt dur "reviure-ho tot de nou", però que ha subratllat que ha explicat "la veritat" i ha dit que confia "moltíssim en la Justícia".

Després de la seua citació, ha començat la declaració d’Errejón, que ha entrat al jutjat sense creuar-se amb Mouliaá, ja que el magistrat ha activat un protocol amb aquesta finalitat.

La denunciant -que ha contestat a les pregunta de totes les parts-, ha declarat amb cert nerviosisme i en ocasions visiblement emocionada malament relatar el que va passar una nit de setembre de 2021 després de la presentació d’un llibre del llavors polític.

Les fonts han manifestat que el jutge ha estat "dur" i "molt incisiu" en interrogar la denunciant. L’actriu ha explicat que després de la presentació del llibre de l’expolític, Errejón la va convidar a prendre alguna cosa i ella va accedir, encara que no se sentia còmoda, després de la qual cosa van decidir anar a una festa d’uns amics d’ella.

A partir d’allà es van succeir tres agressions sexuals: una a l’ascensor de camí del pis de la festa, una altra en una habitació d’aquest habitatge i la tercera al pis d’Errejón, al qual van anar posteriorment.

Ha relatat que ella a la festa va beure, i feia temps que no ho feia, i l’expolític li va donar dos o tres copes després de les que ràpidament es va sentir borratxa, per la qual cosa no sap si li va llançar "alguna cosa" en aquestes begudes.

Ha precisat que en una habitació de la casa en què se celebrava la festa, Errejón la va començar a tocar i, quan ella li va rebutjar, ell va anar canviant d’estratègia fins que ella li va haver de dir que "a una dona no se la tracta així", deixant-li clar que no volia que seguís.

Ja al pis d’Errejón, on van anar perquè ell li volia donar el seu llibre, ella li va haver de dir que li semblava mentida que precisament ell es portés així i li va recordar que "només si és si", han afirmat les fonts.

També ha dit que no va denunciar inicialment perquè es va quedar en "xoc" i el psicòleg li va dir que no ho fes fins que no estigués preparada, i finalment ho va fer l’octubre de 2024, en sentir-se animada per denúncies anònimes presentades per altres dones, i convençuda que ella havia de fer-ho amb nom i cognoms.

Durant la declaració, la defensa d’Errejón ha preguntat sobre la denúncia que va posar Mouliaá contra la seua exparella per "sexe no consentit" -segons ha publicat aquest dijous El Español-, i la denunciant ha explicat que la va acabar retirant.

Errejón a les portes del jutjat: "Vinc aquí a defensar la meua innocència"

L’exdiputat de Sumar i cofundador de Podemos Íñigo Errejón ha assegurat abans de declarar davant del jutge que ho investiga per agressió sexual que té "plena confiança" en l’acció de la justícia i ha afegit: "Jo vinc aquí a defensar la meua innocència".

Errejón s’ha pronunciat així en unes breus declaracions davant d’un núvol de periodistes i de càmeres que l’han arraconat a les portes dels jutjats de Plaça de Castella, a Madrid, on està citat a declarar com a presumpte autor d’una agressió sexual a l’actriu Elisa Mouilaá.

El polític, que va dimitir de totes les seues responsabilitats el 24 d’octubre davant de les acusacions que circulaven en xarxes socials contra ell per violència sexual, no havia aparegut en públic des d’aleshores.

"És un dia molt esperat per mi, és un dia que jo afronto amb plena confiança en l’actuació de la Justícia", ha afirmat Errejón, que ha afegit: "Jo vinc aquí a defensar la meua innocència i això es fa en primer lloc davant del jutge".

"Així que com vostès comprendran, les explicacions les donaré en primer lloc on correspon, que és, per respecte a sa senyoria, davant del jutge," ha acabat abans d’entrar a l’edifici.