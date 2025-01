Advertiment sobre els tatuatges a Espanya: No hi ha tintes de color autoritzades

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha advertit que a Espanya no hi ha actualment cap tinta de color autoritzada per al seu ús en la realització de tatuatges, d’acord amb la normativa europea que va restringir el seu ús fa dos anys. Tanmateix, l’OCU ha identificat 48 estudis professionals a tot el país que continuen fent servir aquestes tintes no aprovades.

Segons explica l’OCU en un comunicat, l’entrada en vigor del Reglament Reach 2020/2081 va suposar la restricció a la Unió Europea de l’ús de més de 4.000 substàncies químiques perilloses que s’utilitzaven com a ingredients en les tintes per a tatuatges i maquillatge permanent. Malgrat això, una investigació duta a terme per l’Organització ha revelat que 48 dels 50 estudis visitats a Madrid, Barcelona, València, Sevilla i Bilbao ofereixen realitzar tatuatges amb tintes de color que contenen molts d’aquests ingredients restringits, malgrat que l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) encara no ha autoritzat cap d’aquestes tintes.

Els responsables d’aquests centres es defensen argumentant que utilitzen tintes "homologades" a Europa, un fet que l’OCU ha desmentit. En la resta de països membres de la UE no hi ha procediments d’autorització prèvia com els de l’AEMPS, sinó que s’actua a posteriori, mitjançant inspeccions puntuals, on també s’han detectat diverses irregularitats.

Denúncia davant de les autoritats de consum

Davant d’aquesta situació, l’OCU ha procedit a denunciar a les autoritats de consum de les comunitats autònomes on es va realitzar la investigació la il·legalitat que suposa l’ús de tintes de color, amb l’objectiu que es duguin a terme les inspeccions pertinents i, en el seu cas, se sancioni als establiments que incompleixen la normativa.

Recomanacions per als consumidors

Mentre no existeixin tintes de color autoritzades per l’AEMPS, l’OCU desaconsella fer-se tatuatges amb colors, fins i tot encara que es tracti de productes amb un etiquetatge que inclogui el logo 'Reach compliance', ja que aquest "no és oficial" i, per tant, "no garanteix res".

Així mateix, l’OCU recomana els qui desitgin fer-se un tatuatge que confirmin que l’estudi al qual acudiran està degudament autoritzat, una condició que els centres han d’indicar en un cartell visible per als usuaris. Suggereixen desconfiar dels centres que no esmentin la necessitat d’acceptar un consentiment informat i dels riscos per a la salut.

Abans de fer-se un tatuatge, fins i tot amb tinta negra, l’OCU aconsella sol·licitar el seu número de registre, fotografiar-lo i comprovar que apareix al llistat de l’AEMPS, buscant a Google "aemps tintes tatuatge autoritzades".

Petició a les autoritats europees

Atesa l’actual falta de tintes de color autoritzades a Espanya i les irregularitats detectades en les inspeccions realitzades en altres països de la Unió Europea, l’OCU es dirigirà a les autoritats europees de sanitat i consum per instar a l’obligatorietat d’una autorització prèvia i comuna a tots els estats que garanteixi l’ús de tintes segures.