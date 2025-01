La infusió que et protegeix contra la grip, combat la inflamació i millora la digestió

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El gingebre, una arrel mil·lenària utilitzada en la medicina tradicional, s’ha convertit en un aliat indispensable per enfortir la salut. Aquesta planta, coneguda científicament com a Zingiber officinale, amaga al seu interior una gran quantitat de compostos bioactius, com els gingerols i shogaols, responsables de les seues sorprenents propietats curatives.

Un dels beneficis més destacats del gingebre és la seua capacitat per reforçar el sistema immunològic. Gràcies a les seues propietats antioxidants i antiinflamatòries, ajuda a enfortir les defenses naturals de l’organisme, especialment durant els mesos de fred en què els refredats i la grip són a l’ordre del dia. Segons un estudi publicat a la revista "Journal of Ethnopharmacology", el consum regular de gingebre pot reduir fins en un 63% el risc de contreure infeccions respiratòries.

Gingebre: l’aliat de la digestió

A més de protegir contra malalties, el gingebre és un excel·lent remei per combatre problemes digestius comuns en la població espanyola. El seu efecte carminatiu ajuda a alleujar la indigestió, les nàusees i els gasos, millorant el trànsit intestinal. Un estudi dut a terme per investigadors de la Universitat de Navarra va demostrar que el consum diari d’1 gram de gingebre en pols durant 4 setmanes va reduir significativament els símptomes de dispèpsia funcional en un grup de pacients.

Però els beneficis del gingebre no es limiten al sistema digestiu. Aquesta meravellosa arrel també és capaç d’alleujar el mal de coll i la tos gràcies a les seues propietats antiinflamatòries. Una tassa calenta d’infusió de gingebre pot oferir un alleujament immediat davant de la irritació i la congestió respiratòria. Així mateix, el seu consum regular ajuda a reduir la inflamació al cos, sent de gran utilitat en casos d’artritis o dolors musculars.

Afavoreix la circulació i regula el sucre

El gingebre també s’ha guanyat un lloc destacat en la prevenció de malalties cardiovasculars. Els seus compostos actius milloren la circulació sanguínia, contribuint a l’oxigenació de les cèl·lules i promovent la salut del cor. A més, alguns estudis suggereixen que el consum habitual de gingebre podria ajudar a estabilitzar els nivells de glucosa en sang, sent beneficiós per a persones amb risc de desenvolupar diabetis.

Com preparar una infusió de gingebre

Per a disfrutar de tots aquests beneficis, res millor que preparar una reconfortant infusió de gingebre. Només necessitaràs un tros de gingebre fresc d’uns 3-5 cm, 2 tasses d’aigua, suc de mig llimó i una culleradeta de mel (aquests dos últims ingredients són opcionals). Pela el gingebre, talla'l a rodanxes fines i bull-lo en aigua durant 10 minuts. Retira del foc, deixa reposar 5 minuts més i cola la infusió. Si ho desitges, afegeix el suc de llimó i la mel per potenciar el seu sabor i propietats.

El moment ideal per prendre gingebre

La infusió de gingebre és perfecta per prendre en diferents moments del dia. Al matí, ajuda a activar el metabolisme i preparar el cos per a la jornada. Després dels menjars, facilita el procés digestiu i evita la pesadesa. I a la nit, es converteix en una beguda relaxant que promou un son reparador. Tanmateix, és important tenir en compte que el consum excessiu de gingebre pot causar molèsties estomacals en algunes persones o interactuar amb medicaments anticoagulants, pel que sempre és recomanable consultar amb un metge davant de qualsevol dubte.

En definitiva, el gingebre s’ha convertit en un ingredient fonamental a les cases gràcies a les seues extraordinàries propietats per a la salut. Aquesta arrel mil·lenària, originària d’Àsia, ha sabut guanyar-se un lloc privilegiat en la gastronomia i la medicina natural del nostre país. Ja sigui en forma d’infusió, com a espècia en plats o fins i tot en suplements, el gingebre ens dona una oportunitat única d’enfortir el nostre organisme de manera natural i saludable. No en va, s’estima que el consum de gingebre a Espanya ha augmentat en un 40% en els últims cinc anys, una xifra que reflecteix el creixent interès de la població per aprofitar els beneficis d’aquesta meravellosa planta. Així que no ho dubtis, introdueix el gingebre en la teua rutina diària i descobreix per tu mateix tot el que pot fer pel teu benestar.