Tres representants de Lleida participen a la Trobada Estatal de Participació Infantil i Adolescent a Bilbao

Tres joves del Plenari de la Infància i l’Adolescència de Lleida han representat la ciutat a la 8a Trobada Estatal de Participació Infantil i Adolescents, organitzada per Unicef Espanya a Bilbao. Sota el lema “La millor elecció és una bona protecció”, l’esdeveniment ha reunit 180 nois i noies de 16 comunitats autònomes per debatre i compartir idees sobre la creació d’entorns més segurs i protectors per a la infància i l’adolescència. Les representants lleidatanes han estat Chloe Garcia, del Consell de la Infància, Jana Fité i Ariadna Delgado, del Consell de Joves, acompanyades per Teresa Bitrià, educadora del projecte.

Durant la trobada, els participants han treballat conjuntament en un manifest que recull propostes per garantir els drets dels infants i adolescents. Aquest document es presentarà al Congrés dels Diputats i altres espais de decisió per fer sentir les seves veus. Aquestes trobades, segons Unicef, són una oportunitat única perquè la participació infantil i adolescent sigui un eix central en la promoció dels drets de la infància.