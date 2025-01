Adeu a l’horari d’hivern: quan es canvia l’hora el 2025

El canvi d’hora es duu a terme per aprofitar al màxim la llum solar i reduir el consum energètic.Unsplash

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El canvi d’hora és una pràctica que es duu a terme a Espanya i en la majoria dels països europeus amb l’objectiu d’aprofitar al màxim la llum solar i reduir el consum energètic. En els mesos de desembre i gener, caracteritzats per les baixes temperatures i l’escassetat d’hores de llum, els dies se’n van fent més llargs i les nits més curtes a mesura que avança l’any, una cosa que el canvi d’horari acaba certificant.

Malgrat ser un tema polèmic que genera un intens debat, Espanya compleix amb la directiva europea de l’any 2000 que afecta, sense excepció, a tots els Estats membres de la Unió Europea. Aquestes disposicions sobre l’horari d’estiu es van adoptar per primera vegada a Europa el 1980 i, des de l’any 2000, van quedar establerts les regles que marquen el seu inici al març i el seu acabament a l’octubre.

El 2018, la Comissió Europea va dur a terme una consulta pública en la qual més del 80% dels 4,6 milions de ciutadans participants es van mostrar a favor d’acabar amb els canvis d’hora. Basant-se en aquest resultat, la Comissió va proposar de finalitzar aquesta pràctica el 2019, però la falta de consens entre els Estats i les avaluacions d’impacte van fer que es retardés fins 2021 la possible anul·lació del canvi horari, donant la possibilitat als diferents països d’optar per romandre en l’horari d’hivern o en el d’estiu. Tanmateix, amb l’arribada de la pandèmia, aquest assumpte va quedar en un segon pla.

La postura d’Espanya respecte al canvi d’hora

Espanya no va arribar a decidir a quin fus horari optar quan es va plantejar la possibilitat d’anul·lar el canvi d’hora. L’administració espanyola comptava amb informació de diverses fonts per prendre aquesta decisió, entre aquesetes, una enquesta realitzada pel Centre d’Investigacions Superiors (CIS) el novembre de 2018, en la qual el 65% dels enquestats es va manifestar a favor de romandre en l’horari d’estiu, i un informe sol·licitat al comitè d’experts creat específicament pel Govern per debatre aquesta qüestió el setembre de 2018.

Data del pròxim canvi d’hora a Espanya

Com cada any, el primer canvi d’hora es produirà amb el pas de l’horari d’hivern al d’estiu. Tindrà lloc l’últim diumenge del mes de març, quan el rellotge s’avançarà una hora durant la matinada del dissabte 29 de març al diumenge 30 de març de 2025.

Encara que la Comissió Europea va proposar de finalitzar la pràctica del canvi d’hora, la falta de consens entre els Estats membres i l’arribada de la pandèmia han retardat qualsevol decisió sobre això. De moment, es manté el sistema actual de canvi d’hora.