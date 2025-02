Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Bassella, a la comarca del Alt Urgell, va ser un dels municipis més afectats per la construcció del pantà de Rialb. Actualment compta amb 210 habitants, segons l’Idescat. Una de les seues principals atraccions turístiques és el Museu de la Moto, gestionat per la Fundación Privada Museu Moto Mario Soler, que va tornar a obrir les seues portes al públic després de més d’un any de renovació. La instal·lació, situada al costat de la carretera C-14, entre Ponts i Oliana, ofereix ara una experiència més didàctica i visual amb una col·lecció que supera les 190 motocicletes.

Aquest espai museístic, inaugurat originalment el 2002, forma part del projecte Bassella Experiences i presenta una extensa retrospectiva de la història del motociclisme des de 1904 fins l’actualitat. La fundació, creada el 2010 per la família Soler, continua el llegat de Mario Soler (1907-1991) i gestiona un fons total de més de 300 motocicletes.

Recorregut per la història del motor

L’exposició es distribueix en sis àmbits temàtics diferenciats. Comença amb una secció dedicada al fundador Mario Soler, on destaca la Soler Ràpida de 1953, una peça única fabricada per a la formació dels seus fills. El recorregut continua amb "Els Pioners" (1895-1925), exhibint la Clemente de 1902, la motocicleta més antiga del museu.

Els visitants poden explorar "La Consolidació" (1925-1936), amb exemplars com la Indian Four 120cc de 1938, i "La Postguerra" (1940-1959), que inclou el primer vehicle d’assistència a la carretera del RACC de 1957. La mostra es completa amb "l’Era Moderna" (1960-2000) i una secció especial dedicada als escúters urbans.

Informació pràctica

El museu roman obert tots els dies de 10:00 a 14:30 hores, sent les 14:00 hores l’horari límit per a l’última entrada. La instal·lació es troba en el quilòmetre 134 de la carretera C-14, al terme municipal de Bassella, a 84 km. de Lleida capital.