Qui ha de presentar la Declaració de la Renda aquest 2025?

L’Agència Tributària espanyola ha anunciat canvis significatius a la campanya de la Declaració de la Renda 2024-2025, que començarà el proper 2 d’abril de forma telemàtica. Entre les principals novetats destaquen la modificació dels llindars mínims per a contribuents amb diversos pagadors i l’obligatorietat de presentació per a determinats col·lectius com aturats i autònoms.

Aquest any fiscal implica importants modificacions en els criteris que determinen qui ha de presentar la declaració. El canvi més rellevant afecta els contribuents amb dos o més pagadors, el límit mínim dels quals s’eleva fins els 15.876 euros anuals, equiparant-se així al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) establert per a 2024.

Requisits i obligats a presentar la Declaració

Les persones físiques hauran de presentar la declaració en els següents casos:

- Treballadors amb un únic pagador que hagin percebut més de 22.000 euros anuals.

- Contribuents amb dos o més pagadors que superin els 15.876 euros anuals, sempre que el segon i posteriors pagadors superin els 1.500 euros.

- Tots els autònoms inscrits en el DESAFIA, independentment dels seus ingressos.

- Com a novetat, els beneficiaris de prestacions d’atur hauran de presentar la declaració per mantenir el seu dret a la prestació.

Calendari de la campanya 2025

L’Agència Tributària ha establert un calendari esglaonat per a la presentació de declaracions:

- Presentació telemàtica: des del 2 d’abril

- Atenció telefònica: des del 6 de maig (cita prèvia des del 29 d’abril)

- Atenció presencial: del 2 al 30 de juny (cita prèvia des del 29 de maig)

- Data límit per a declaracions amb domiciliació bancària: 25 de juny

Implicacions per als contribuents espanyols

L’equiparació del límit mínim amb el SMI suposa una actualització significativa que afectarà especialment treballadors amb llocs de treball múltiples o que hagin canviat d’empresa durant l’exercici fiscal. A més, la nova normativa per a aturats, establerta en el Reial Decret-Llei 2/2024, vincula per primera vegada la percepció de prestacions amb l’obligació de declarar.

Quina documentació necessito per fer la Declaració?

Els contribuents hauran de tenir preparats els següents documents:

- DNI o NIE

- Certificats de rendiments del treball

- Certificats bancaris

- Justificants de deduccions aplicades

- Informació sobre béns immobles