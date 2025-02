Tàrrega escalfa motors per celebrar el Carnaval 2025

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Carnaval 2025 convertirà Tàrrega en l’epicentre de la samba i el clima tropical del 27 de febrer a l’1 de març. Amb el lema Riu d’Ondeiro - Que ens pilli ballant!, la festa començarà el dia 27 amb el Carnaval infantil, que reunirà més de 2.200 nens i nenes amb motiu de La Festa del Poca-soltes!. La festa continuarà un any més amb la Gran Rua de Comparses, el Sopar del Carnestoltes al CNT, la Tietes Party de cercavila, el Comerçtoltes, la prèvia de divendres nit amb una Pool Party, el ball de màscares i la Malfargada. Com a novetat, s’estrenarà una nova figura del bestiari popular. L’Associació Agrat torna a liderar la comissió de Carnaval juntament amb el consistori i CRUMA al Carnaval Infantil. Hi col·laboren Agenta Tàrrega, el Centre Cultural i Foment Tàrrega, entre altres.