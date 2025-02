Ni civada ni ous: aquestes són les noves tendències en esmorzars saludables

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El consum de civada i ous remenats com a esmorzar ha estat durant anys una de les opcions més recomanades per nutricionistes. Tanmateix, experts en alimentació destaquen que existeixen alternatives igualment saludables i, en alguns casos, amb beneficis nutricionals superiors. Cereals ancestrals com el kamut o el mill i llavors com les de cànem estan guanyant popularitat entre els qui busquen varietat en la seua dieta sense renunciar a un esmorzar equilibrat.

Cereals i llavors que desafien el regnat de la civada

L’interès per la nutrició i l’alimentació saludable ha portat moltes persones a explorar noves opcions per al primer àpat del dia. Aquestes són algunes de les alternatives més destacades:

Flocs d’arròs: Amb 345 kcal per 100 grams, són una opció lliure de gluten amb un alt contingut en carbohidrats complexos, ideals per als qui busquen energia sostinguda.

Kamut : Aquest cereal egipci ofereix un 40% més de proteïnes que altres varietats de blat, amb 19,6 g de proteïna per cada 100 grams, la qual cosa el converteix en un aliment perfecte per a esportistes.

Quinoa: Amb 369 kcal per 100 grams, destaca pel seu alt contingut en ferro, proporcionant fins el 50% de les necessitats diàries, la qual cosa la fa ideal per a vegetarians i vegans.

Flocs de mill: Amb 353 kcal per 100 grams, és una font rica en minerals essencials com el fluor, el magnesi i el silici, aquest últim fonamental per al teixit connectiu.

Llavors de cànem: L’opció més calòrica, amb 456 kcal per 100 grams, però també la més rica en proteïnes (21 g) i àcids grassos omega-3, essencials per a la salut cardiovascular.

La ciència recolza la seua efectivitat

Segons estudis recents realitzats en centres d’investigació espanyols, aquestes alternatives superen a la civada en diversos aspectes clau. Els flocs d’arròs destaquen per la seua digestibilitat, el kamut pel seu alt contingut en proteïnes, la quinoa per la seua aportació de ferro, el mill pels seus minerals i les llavors de cànem per la seua combinació de proteïnes i greixos saludables.

Els experts recomanen incloure aquests ingredients en l’esmorzar a través de preparacions com porridges calents, batuts energètics o bowls amb fruites i fruita seca. A més, la seua versatilitat permet incorporar-los en receptes de granola casolana o barrejar-los amb iogurt per a una opció ràpida i nutritiva.

Un canvi d’hàbits que guanya adeptes

L’interès per aquestes alternatives respon a una tendència global cap a una alimentació més variada i equilibrada. Segons un estudi recent, el 73% dels consumidors busquen reduir el seu consum de productes ultraprocessats i apostar per opcions naturals.