El BOE ho confirma: aquesta és la multa a què t’enfrontes si no tens el mateix municipi d’empadronament i residència

La legislació espanyola, a través del Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), estableix sancions econòmiques que poden arribar a 150 euros per a aquells ciutadans que no mantinguin actualitzat el seu empadronament en el municipi on resideixen habitualment. Aquesta normativa, recollida al Reial Decret 1690/1986, busca garantir la precisió del registre administratiu i una correcta gestió dels serveis públics.

El sistema de sancions s’estructura de manera progressiva segons la població del municipi. Per a localitats de menys de 10.000 habitants, la multa ascendeix a 75 euros; en poblacions entre 10.000 i 500.000 habitants la sanció s’eleva a 100 euros; mentre que a les grans urbs que superen el mig milió d’habitants, la penalització assoleix els 150 euros. Aquestes mesures estan previstes a l’article 59 del Reial Decret 781/1986.

Procediment d’empadronament i documentació necessària

Per realitzar l’empadronament, els ciutadans disposen de dos vies: la presencial i la telemàtica. La documentació requerida inclou el DNI, NIE o passaport en vigor, un justificant de domicili que pot ser el contracte de lloguer, escriptura de propietat o factures de subministraments, i el formulari oficial d’inscripció degudament emplenat.

Casos especials i situacions particulars

La normativa contempla diversos suposats específics. En el cas de residències múltiples, l’empadronament s’ha de realitzar en el municipi on es passi més temps durant l’any. Els menors no emancipats han de figurar inscrits juntament amb seus tutors legals. La recent modificació del Reglament de Població ha inclòs procediments específics per a persones sense casa.

Control i verificació municipal

Els ajuntaments compten amb eines per verificar la veracitat de les dades declarades. Poden sol·licitar documentació addicional com contractes de serveis bàsics o realitzar inspeccions a través de la Policia Local. Aquest sistema de control pretén mantenir la integritat del registre municipal i prevenir irregularitats en les inscripcions.

Importància del padró municipal

El padró municipal constitueix un instrument fonamental per a la gestió eficient de recursos i serveis públics. La seua actualització impacta directament en l’assignació de pressupostos municipals, l’accés a serveis sanitaris i educatius, així com a l’exercici del dret al vot en les eleccions municipals.