Tast amb vins de 8 cellers lleidatans

Tast de vins de la DO Costers del Segre ahir amb David Seijas.

La Barcelona Wine Week (BWW) va clausurar ahir la cinquena edició amb diverses activitats, entre les quals un tast de vins de la DO Costers del Segre elaborats amb raïm de les varietats macabeu i garnatxes dirigit pel sommelier David Seijas. El president de la DO, Tomàs Cusiné, va fer una valoració molt positiva la participació en la fira “pel número i perfil professional dels visitants tant d’importadors internacionals com de clients locals”. Així mateix, va destacar l’esforç dels 18 cellers de la DO participants per mantenir i recuperar el patrimoni vitivinícola local.

Van presentar les seues novetats a la fira Batlliu de Sort, Carviresa, Castell d’Encús, Castell del Remei, Celler de Sanui, Cérvoles, Clos Pons, Costers del Sió, L’Olivera, Purgatori, Mas Blanch i Jové, Mas d’en Roy, Mas Ramoneda, Raimat, Solana Roivert, Terrer de Pallars, Tomàs Cusiné i Vinya Els Vilars. Així mateix, el reconegut Master of Wine britànic Tim Atkin va entregar ahir un reconeixement com a millor vi dolç del 2025 al Verema Tardana de Castell del Remei.

El saló va tancar amb xifres de rècord amb la participació de 1.266 cellers de 81 denominacions d’origen i prop de 25.700 visitants professionals, dels quals un 20% eren internacionals. Per primera vegada, va omplir dos pavellons en una cita que s’ha consagrat com la plataforma comercial internacional més gran per al sector del vi a nivell estatal. Les sinergies establertes durant la fira s’han concretat en més de 13.000 reunions de negocis entre empreses expositores i un miler de grans compradors estatals i més de 770 importadors en clau internacionals de països estratègics com els EUA, el Canadà, Alemanya, el Regne Unit, la Xina, Mèxic, el Japó, el Brasil, Colòmbia o Corea del Sud.

L’impacte econòmic sobre Barcelona se situa sobre els 17 milions d’euros. La pròxima edició se celebrarà del 2 al 4 de febrer del 2026.