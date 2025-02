Costers del Sió: un indret idoni

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Un paratge de la Ribera del riu Sió, anomenat Flix, acull un projecte vitivinícola destinat a aconseguir vins d'alta qualitat, amb tots els matisos i sabors que aquests terrenys, pels seus sòls i el seu microclima, poden oferir. Es tracta del celler Costers del Sió, que actualment té 85 hectàrees de vinya plantades a uns 300 metres d'altitud i en sòls que reben la influència d'un clima de tendència continental.

El ventall de varietats que s'hi poden trobar és ampli. Pel que fa a les blanques, garnatxa blanca, chardonnay, macabeu, viognier, muscat. I a les negres, garnatxa negra, sirà, tempranillo, marselan, cabernet sauvignon i pinot noir.

"Fem una producció cent per cent pròpia. Treballem totes les vinyes de forma ecològica, sense aplicar pesticides ni químics, i intentant que el procés sigui al més pur possible", explica Juan de Porcioles, actual responsable del celler.

Vins destacats i reconeixements

Entre els seus vins, destaca l'Alto Siós, un cupatge monovarietal de sirà, amb una criança d'un any en bota de roure francès. "És el nostre vi emblema", afirma De Porcioles, que remarca que el producte ha rebut multitud de reconeixements, entre els quals 92 punts sobre 100 a la Guia Peñín, un dels manuals de vi més complets del món.

Un altre destacat és el Siós Pla del Lledoner, 70% garnatxa blanca i 30% chardonnay. "Es tracta d'un vi afruitat, amb un toc de fusta, i és una bona opció tant per dinar com per sopar", indica De Porcioles.

Finalment, una aposta del celler és l'escumós de pinot noir que s'anomena Siós Brut Rosé. El seu color és rosa pàl·lid, amb un gust molt afruitat i fresc, ideal per a grans celebracions. La seva producció és limitada, amb 4.000 ampolles a l'any.

Història i instal·lacions del celler

La família Porcioles-Buixó va adquirir el 1992 la finca on donaria el tret de sortida al seu projecte vitivinícola. Després de plantar-hi la primera vinya, els seus cultius van expandir-se progressivament fins al 2004, quan el descens dràstic del preu del raïm va fer que la família decidís impulsar la construcció d'un celler per obtenir el rendiment desitjat. La instal·lació es va fer el 2006 i l'any següent ja comercialitzava els primers vins.

El celler està dotat amb unes instal·lacions d'alta tecnologia, que permeten treballar cada partida de raïm de manera individualitzada, obtenint així el millor de cada vi. La sala de barrils va ser construïda sota terra per respectar el paisatge i aïllar-la millor de les temperatures exteriors de la zona.

Premis i experiències d'enoturisme

Els concursos de vins de la DO Costers del Segre han premiat el Siós Brut Rosé amb l'or (2023) i bronze (2024) en la categoria de vins escumosos, mentre que el Siós Nature també va rebre l'or (2023) i una plata (2022) en la categoria de vins negres joves.

A més de la seva excel·lent producció vinícola, el celler Costers del Sió també ofereix experiències singulars d'enoturisme per als visitants que desitgin conèixer de primera mà el procés d'elaboració dels seus vins i gaudir d'un entorn natural privilegiat a la Ribera del Sió.