Jordi Roca presenta tres perfums inspirats en postres

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El reconegut pastisser Jordi Roca, del cèlebre restaurant Celler de Can Roca, ha llançat una innovadora línia de tres perfums inspirats en el dolç univers de les postres. Aquesta col·laboració única entre el Celler de Can Roca, Rocambolesc i Casa Cacao dóna com a resultat les fragàncies Núvol de Llimona, Confit i Trinitario, cadascuna evocant els aromes i sabors característics d'alguns dels emblemàtics plats creats per Roca.

Els perfums, desenvolupats conjuntament amb Agustí Vidal, col·laborador de llarga data del Celler de Can Roca, han estat elaborats a Àuria Perfumes, una cooperativa d'Igualada que forma part del grup Àuria, dedicat a promoure la inclusió de persones en risc d'exclusió social a través d'entitats d'economia social. Aquesta col·laboració reflecteix el compromís de Jordi Roca amb la responsabilitat social i la seva passió per explorar noves formes d'expressió creativa.

Des de fa anys, el talentós pastisser ha estat explorant la connexió entre el món de la perfumeria i les postres, creant versions comestibles de famoses fragàncies com Eternity de Calvin Klein, Trésor de Lancôme, Angel de Thierry Mugler i Carolina de Carolina Herrera. No obstant això, en aquesta ocasió, Roca ha decidit invertir el procés, partint de les postres per crear una fragància única.

Els perfums: Un viatge sensorial a través de les postres

Núvol de Llimona és una fragància fresca i cítrica que evoca records d'infantesa, inspirada en el plat homònim que combina un núvol de llimona, pa de pessic amb llet i llaminadures. Amb notes de bergamota, llimona, mantega, llet i pa, aquest perfum busca despertar la tendresa i la nostàlgia dels primers anys de vida.

Confit, pensat per a un públic femení, és un recorregut dolç i floral que fusiona núvols de sucre amb llaminadures florals. La delicada violeta s'uneix a la rosa en una harmonia de mandarina, llimona, pera i gerds, creant una experiència olfactiva única i captivadora.

Trinitario, per la seva banda, és un perfum intens i sofisticat que combina aromes de cacau, cafè i torrats. Descrit per Jordi Roca com un viatge olfactiu, evoca l'ànima d'una caixa de fusta amb cigars, l'ambre gris sec i l'exuberància de la fava tonka, transportant a qui ho usa a un món de sensacions profundes i enigmàtiques.

Celler de Can Roca: Innovació i excel·lència culinària

El Celler de Can Roca, dirigit pels germans Joan, Josep i Jordi Roca, és un referent mundial de la gastronomia, reconegut amb tres estrelles Michelin i nomenat en múltiples ocasions com el millor restaurant del món. La seva cuina avantguardista, basada en la innovació i la creativitat, ha revolucionat el panorama gastronòmic internacional, situant a Girona en el mapa culinari global.

Amb aquest nou projecte, Jordi Roca demostra una vegada més la seva capacitat per transcendir els límits de la pastisseria tradicional, explorant noves formes d'expressió sensorial que fusionen el món dolç amb l'art de la perfumeria. Els perfums Núvol de Llimona, Confit i Trinitario són una mostra més de la constant recerca d'excel·lència i innovació que caracteritza el treball dels germans Roca.

Rocambolesc i Casa Cacao: L'univers dolç de Jordi Roca

A més del seu treball al Celler de Can Roca, Jordi Roca ha creat dos projectes paral·lels que reflecteixen la seva passió pel món de les postres i la xocolata: Rocambolesc i Casa Cacao.

Rocambolesc és una gelateria artesanal ubicada al cor de Girona, on Roca ofereix gelats i postres creatives elaborades amb ingredients d'alta qualitat i tècniques innovadores. Amb sabors sorprenents i presentacions espectaculars, Rocambolesc s'ha convertit en una visita obligada per a tots els amants del dolç que visiten la ciutat.

Per la seva banda, Casa Cacao és un obrador i botiga especialitzada en xocolata, on Jordi Roca explora i reinventa aquest ingredient en totes les seves formes. Des de bombons i tauletes fins a pastissos i begudes, Casa Cacao ofereix una experiència completa al voltant de la xocolata, des de la selecció dels millors cacaus d'origen fins a l'elaboració artesanal de cada peça.