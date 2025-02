Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) a Europa considera "urgent" que sigui "obligatori" l'etiquetatge de les begudes alcohòliques amb advertències sobre els riscos associats al seu consum, com el de desenvolupar càncer. Així ho indica un informe publicat aquest divendres per l'organisme, que subratlla la necessitat d'un etiquetatge "obligatori i estandarditzat" per augmentar la conscienciació de la població sobre els perills de l'alcohol.

L'estudi remarca que l'alcohol causa unes 800.000 morts cada any a Europa, el continent on més es consumeix. Segons dades del 2019, dels 10 països del món amb major consum d'alcohol, 7 pertanyen a la Unió Europea. "Malgrat que el càncer és la principal causa de morts atribuïbles a l'alcohol a la UE, la consciència pública sobre el vincle entre l'alcohol i el càncer segueix sent alarmantment baixa", alerta l'OMS.

L'organització recorda que el consum d'alcohol és un factor causant de més de 200 malalties i problemes de salut, així com d'almenys set tipus de càncer. L'etiquetatge amb advertències sobre els riscos per a la salut és considerat una mesura "única" per proporcionar informació tant en els punts de venda com de consum. No obstant això, si aquesta informació es facilita només digitalment, per exemple mitjançant codis QR, arriba a menys gent, puntualitza l'informe.

Prova pilot a Barcelona

L'OMS cita una prova pilot realitzada en un supermercat de Barcelona, on durant una setmana es van col·locar cartells amb el missatge "L'alcohol danya la teva salut" juntament amb un codi QR que enllaçava a una pàgina governamental amb més informació. Dels 7.079 clients, només sis van escanejar el codi, representant un ús del 0,085%.

Dret a la informació

L'organització defensa que unes "etiquetes d'advertència sobre la salut clares i destacades" en les begudes alcohòliques, similars a les aplicades al tabac, permetrien conscienciar la població sobre els riscos als quals s'exposa. Segons una enquesta citada, només el 15% dels enquestats sabia que l'alcohol pot causar càncer de mama i només el 39% que està relacionat amb el càncer de còlon.

"Proporcionar aquesta informació no treu res als consumidors, al contrari, els dota de coneixement, i el coneixement és poder", afirma l'OMS, que considera l'etiquetatge informatiu "una pedra angular del dret a la salut".

Altes taxes de consum a la UE

El consum per capita dels adults a la Unió Europea és d'11 litres d'alcohol pur, el doble que la mitjana mundial. El 2020 es van registrar 111.298 casos de càncer i 53.254 morts per càncer atribuïbles a l'alcohol a la UE, segons les dades de l'informe.