L’Animac de Lleida porta el cinema d’animació a milers d’escolars amb una mirada al món animal i la tecnologia

Prop de 12.000 alumnes, des d'educació infantil fins a secundària, passaran al llarg d'aquesta setmana per les sessions escolars de la 29a edició de l'Animac, la Mostra Internacional de Cinema d'Animació de Catalunya que té lloc a Lleida. Es tracta de centres educatius de la capital del Segrià, però també d'arreu de la demarcació, que ja han pogut treballar prèviament els continguts de les peces que veuran. Enguany, la temàtica gira a l'entorn del món animal i reflexiona sobre l'ús de les noves tecnologies.

Les projeccions escolars es fan entre la Llotja i el CaixaForum. Montse Pedrol, professora del Col·legi Claver, ha explicat que amb els alumnes han treballat l'afectació que té la tecnologia en el vessant social i com la viuen. De fet, segons Pedrol, és un projecte que estan desenvolupant actualment al centre on busquen fer una reflexió sobre com els afecten aquestes qüestions a la seva vida i en diferents situacions.

Per la seva banda, Caritat Mercader, professora de l'Escola Pardinyes, ha assenyalat que han treballat la natura i, en conseqüència, l'adaptació amb la tecnologia. Mercader ha afegit que "els nens ja tenen telèfon mòbil i això fa que només sàpiguen quines són les realitats paral·leles que veuen a les xarxes. No s'hi fixen, el seu cap va caminant, però no es fixen amb el que tenen a l'entorn".

Les sessions escolars d'Animac: una mirada profunda sobre la relació amb el regne animal

Marina Castellví, conductora de les sessions escolars d'Animac, ha recordat que el lema d'enguany de la mostra és 'We animals', que pretén mostrar una "mirada profunda" sobre la relació que tenim amb el regne animal i sobre com les seves històries poden arribar a reflectir els nostres valors i responsabilitats. També es posa el focus en la tecnologia i l'acceleració del món, de manera que es posa de manifest que cada vegada som més tecnològics, però també cal ser respectuós amb el medi ambient.

Del 17 al 21 de febrer, La Llotja i CaixaForum acolliran 16 projeccions de les Sessions Escolars en les quals està previst que hi assisteixin prop de 12.000 alumnes de 43 escoles d'educació infantil i cicle inicial (6 sessions de Sessió Escolar 1, de 4 a 7 anys), 38 escoles de cicle mitjà i superior (5 sessions de Sessió Escolar 2, de 8 a 11 anys) i 14 centres de secundària (3 sessions de Sessió Escolar 3 d'ESO i 2 sessions de Futur Talent a Batxillerat i Cicles Formatius) de la demarcació de Lleida.

L'Animac 2025 arrenca dijous amb reconeixements a creadors destacats

La 29a edició de l'Animac projectarà 226 films, més de la meitat dels quals són estrenes i n'hi ha cinc que estan nominades als Oscar. El dibuixant valencià Javier Mariscal recollirà el Premi Trajectòria 2025 i se sumarà així al duo canadenc d'animadors Wendy Tilby i Amanda Forbis, reconegudes amb el Premi Honorífic, i a l'artista, director i animador Gianluigi Toccafondo, distingit amb el Premi Animation Master.

La programació també inclou conferències, tallers, exposicions i activitats paral·leles en equipaments culturals de la capital del Segrià. Animac 2025 arrencarà oficialment dijous amb aquests reconeixements a creadors destacats del món de l'animació.