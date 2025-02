Una sardana ‘lleidatana’ al Sónar

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

Flavià Boleda Franco és un jove de Verdú apassionat per la sardana i la música de cobla. De fet, des de fa anys forma part de la Bellpuig Cobla com a intèrpret de trombó. És una passió que combina amb la seua actual tasca professional com a dissenyador gràfic en una destacada agència de publicitat a Barcelona. Boleda va aconseguir fusionar aquests dos àmbits l’any passat gràcies al seu treball de final de grau de Disseny Gràfic al centre universitari Eina de Barcelona, un projecte que ara li ha obert les portes a certàmens tan importants com la Design Week de Milà, a l’abril, i el Sónar+D, a la capital catalana al juny. Es tracta de Bolo 01. Encreuaments sardanístics, un treball que té un objectiu clar: “Fer que la sardana sigui el màxim d’atractiva per a tots els públics”, va explicar a SEGRE.

El projecte es va materialitzar a partir d’una singular performance, un dinar amb diversos comensals, la majoria amics músics que formen part de cobles de Bellpuig i Agramunt, entre d’altres, i que, entre plat i plat, van interpretar una de les sardanes més populars, Somni, que el gironí Manel Saderra va compondre el 1944, però introduint-hi improvisacions de jazz i música electrònica. L’àpat musicosardanístic es va plasmar en un vídeo de 5 minuts, en la maqueta d’un vinil i en un diari fotogràfic amb les imatges de l’activitat i explicacions sobre la història de la sardana.

A més, a la cara A del disc es pot escoltar aquesta “sardana molestada”, com defineix Boleda la interpretació amb les improvisacions d’altres gèneres musicals, mentre que a la B es va gravar la interpretació original de Somni.

El músic lleidatà va destacar que “portar la sardana a una trobada d’amics es va fer amb molt respecte, canviant el context habitual en el qual s’acostuma a escoltar o ballar”.

El músic, amb ‘Bolo 01’ al Tercer Espai de Balaguer aquest dissabte

n El Col·lectiu Sardanista de Balaguer ha organitzat per a aquest dissabte (17.00 h) una presentació del singular projecte de Flavià Boleda, Bolo 01. Encreuaments sardanístics, en un acte obert al públic al Tercer Espai, la seu de l’Associació de Foment de les Arts de la Noguera, al carrer Miracle. Boleda explicarà els detalls d’aquesta iniciativa de difusió musical, amb projecció del vídeo i audició de la sardana. “Somni és una de les sardanes més icòniques, amb una entrada preciosa”, va comentar.