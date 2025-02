Una de cada 20 dones tindrà càncer de mama i una de cada 70 morirà per aquesta causa

Publicat per agencias Verificat per Creat: Actualitzat:

Una de cada 20 dones patirà càncer de mama al llarg de la seua vida i una de cada 70 morirà per aquesta causa, segons l’Agència Internacional d’Investigació sobre el Càncer (IARC), que calcula que per a 2050 hi haurà un milió de morts a l’any.

Aquestes xifres són resultat de la projecció de les dades de mortalitat de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) per a 2022 en un informe publicat per la revista Nature Medicine, en el qual l’IARC alerta sobre el creixement de la incidència de les morts per càncer de mama als països amb un baix Índex de Desenvolupament Humà (IDH).

El 2022, hi va haver 2,3 milions de nous diagnòstics de càncer de mama a tot el món i 670.000 morts per aquesta malaltia i, si continua aquesta tendència, per a 2050 hi haurà 3,2 milions de nous casos a l’any (un 38 % més) i més d’un milió de defuncions (un 68 % més).

La incidència de nous diagnòstics el 2022 va ser més gran a Austràlia i Nova Zelanda, amb 100 casos per cada 100.000 dones, seguits per Amèrica del Nord i el nord d’Europa. A la cua van quedar el centre i l’est de l’Àfrica i el sud-est asiàtic (27 per cada 100.000).

Entre 2008 a 2017 la incidència del càncer de mama va augmentar entre un 1 % i un 5 % a l’any en més de la meitat dels 50 països analitzats, en part a causa de les polítiques de prevenció i diagnòstic en països amb un IDH més alt.

En països amb un nivell de desenvolupament molt elevat es van registrar 17 morts per cada 100 dones diagnosticades amb càncer de mama, mentre que en països subdesenvolupats hi havia 56 morts per cada 100.

L’IARC destaca que la mortalitat per càncer de mama és més gran en un país com menor és el seu nivell de desenvolupament. L’est d’Àsia és la regió que presenta una proporció de morts més baixa, de 7 per cada 100.000 dones, per davant d’Amèrica central i Amèrica del Nord.

"Cada minut, quatre dones són diagnosticades amb càncer de mama al món i una d’elles mor per aquesta malaltia, i aquestes estadístiques van de mal en pitjor", avisa una de les científiques responsables de l’informe, Joanne Kim.

Les dones majors de 50 anys copen el 71 % dels diagnòstics i el 79 % de les morts, encara que aquesta proporció és menor en països africans (53 % dels casos) i bastant de major a Amèrica del Nord (82 %), Europa (81 %) i Oceania (78 %).

La diferència entre zones més i menys desenvolupades és encara més marcada si el que s’observa és la mortalitat, la qual cosa deixa veure l’impacte dels tractaments. Mentre a Europa moren el 8 % de les dones diagnosticades per sota de 50 anys, a l’Àfrica són el 41 %.

La clau per reduir aquesta tendència a l’alça de la incidència és la prevenció, la detecció primerenca i l’adopció de polítiques públiques que reforcin l’atenció primària, segons aconsella l’OMS.