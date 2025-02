Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Amb l’arribada del Carnaval, és habitual delectar-se amb una àmplia varietat de dolços típics d’aquesta època festiva. Si bé els bunyols i les orelletes són populars a moltes regions d’Espanya, a Catalunya hi ha unes postres tradicionals que s’han guanyat el cor dels locals: la coca de llardons.

Aquesta deliciosa coca dolça s’elabora amb ingredients senzills però saborosos: ous, sucre, farina, llardons i pinyons. El seu consum es remunta a temps antics, quan es preparava especialment a partir del dijous gras per ajudar a encarar el període de dejuni de la Quaresma. Avui dia, continua sent un dolç emblemàtic del Carnaval català.

La recepta tradicional de la coca de llardons

Per preparar aquesta exquisida coca per a 4 persones, necessitaràs els següents ingredients:

66 grams de full francès

francès 33 grams de llardons

6 centilitres d’ou

13 grams de pinyons

13 grams de sucre

El primer pas és picar els llardons amb un ganivet o en una picadora, evitant utilitzar una batedora perquè no es converteixin en una pasta. Després, empolvora la superfície de treball i el corró amb farina per evitar que la massa s’enganxi en estirar-la.

Estén la làmina de massa de pasta de full fins obtenir una forma rectangular, aproximadament el triple de llarga que d’ampla. Col·loca la mantega en el centre i doblega la massa al seu voltant com si fos un sobre. A continuació, realitza una sèrie de plecs i doblecs per multiplicar les capes de la massa, la qual cosa donarà com a resultat una textura fullada en enfornar-la.

Reparteix els llardons picats en una meitat del rectangle de massa i doblega l’altra meitat sobre ells. Passa el corró per sobre per integrar-los. Estira novament la massa fins donar-li forma rectangular, gira-la 90 graus i doblega-la en tres parts portant les dos cap al centre. Repeteix aquest procés diverses vegades per augmentar el nombre de capes.

Pinta la superfície de la coca amb ou batut perquè adquireixi un to daurat i brillant en enfornar. Escampa generosament els pinyons per sobre i empolvora el sucre. Preescalfa el forn a 180 graus centígrads i introdueix la coca durant uns 15 minuts, fins que sigui daurada. Retira-la del forn i deixa que es refredi abans de gaudir-ne.

Altres dolços típics del Carnaval a Espanya

A més de la coca de llardons, existeixen altres postres tradicionals que es consumin durant les festes de Carnaval en diferents regions d’Espanya: