La reina Sofia visita el Banc dels Aliments de Lleida

Publicat per Laura García Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La reina Sofia va visitar ahir les instal·lacions de la Fundació Banc dels Aliments de les Comarques de Lleida per conèixer de primera mà la tasca de l’entitat i ho va fer com a presidenta de la fundació que porta el seu nom.

Entre un ampli desplegament de seguretat i de mitjans de comunicació, la monarca emèrita va ser rebuda per les autoritats, entre elles l’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa; el subdelegat del Govern espanyol, José Crespín; el vicepresident tercer de la diputació de Lleida, Juan Antonio Serrano, i la delegada del Govern, Núria Gil, entre d’altres.

La reina va arribar amb puntualitat a la seu del Banc dels Aliments, al polígon Neoparc, i va participar en una reunió de la junta. En aquest encontre, el president de l’entitat, Antoni Fo, va aprofitar per demanar-li ajuda per al manteniment d’una cambra frigorífica, en l’adquisició de la qual va col·laborar la Fundació Reina Sofia. “Li ha dit a un secretari que en prengués nota”, va explicar Fo.

Tot seguit, va començar una visita per les instal·lacions, en la qual la reina va saludar i va conversar amb els voluntaris i fins i tot es va fotografiar amb alguns d’ells. “Sobretot, li hem traslladat que el voluntariat és l’ànima de la fundació, perquè sense ells això no podria funcionar”, va destacar Fo. Després de l’acte, el president de l’entitat va explicar que la monarca es va interessar per tot el funcionament del Banc, també va explicar a la reina la problemàtica després del canvi dels ajuts des d’Europa, que ja no són en espècie sinó a través de targetes moneder.

L’alcalde Larrosa va retratar una de les voluntàries amb la reina. - MAGDALENA ALTISENT

Segons Fo, ara han de comprar aliments a un preu més alt, al no fer-ho de manera conjunta, i que les targetes, malgrat ser un sistema que avalen, no cobreixen totes les persones que ho necessiten. El Banc dels Aliments atén 20.700 persones a les comarques lleidatanes. Aquesta primavera se celebrarà un altre Gran Recapte.

Reunió per conèixer la gestió i les activitats de l’entitat. - MAGDALENA ALTISENT

«Donem a conèixer un treball important per a la societat»

Adelaida Rivas i Conchi Rodríguez són dos treballadors del Banc dels Aliments de Lleida que ahir van poder conversar amb la reina Sofia, que es va interessar per la seua tasca a l’entitat. Rivas va destacar que l’acte va permetre “donar a conèixer el treball que fem, que és molt important per a la societat”. Rodríguez va recordar una anècdota a l’explicar a la reina que havia inaugurat el col·legi en el qual va estudiar, el Princesa Sofía de Sanlúcar de Barrameda, d’on és originària. “Ha estat molt propera i amable”, van dir.