Aldees Infantils SOS Catalunya reconeix la Paeria pel suport amb les seues campanyes

La Paeria de Lleida va ser reconeguda dimarts en un acte al Palau de Pedralbes, a Barcelona, com una de les entitats col·laboradores de l’organització Aldees Infantils SOS Catalunya, pel seu suport amb les campanyes de sensibilització que l’ajuntament porta a terme a la capital del Segrià per millorar la vida de nens i joves, i de les seues famílies. El tinent d’alcalde i regidor d’Acció i Innovació Social, Carlos Enjuanes, va assistir a la cita i va rebre l’agraïment per part de l’organització.

Aldees Infantils SOS va reprendre l’entrega d’agraïments a 81 empreses i institucions per la seua contribució a l’entitat amb un acte que no s’organitzava des de la pandèmia de la covid-19. La trobada va ser al Palau de Pedralbes de Barcelona per commemorar el centenari del naixement de Montserrat Andreu i Batlló, que es va celebrar l’any passat, que va ser psicòloga i treballadora social que va impulsar les Aldees Infantils SOS Catalunya el 1967, a partir de la qual van sorgir les altres vuit Aldees que hi ha repartides per l’Estat.