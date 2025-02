El poble de Lleida que culmina el Carnaval celebrant la tradicional matança del porc

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

Artesa de Segre es disposa a viure amb intensitat els dies grans del Carnaval. La localitat lleidatana ha organitzat un complet programa d’actes que inclou desfilades, concursos de disfresses i una cita gastronòmica molt especial, la tradicional matança del porc. Tot això amb l’objectiu de disfrutar al màxim d’aquestes dates de desenfrenament i transgressió abans d’afrontar amb bon ànim l’arribada de la Quaresma.

Demà dissabte tindrà lloc el tret de sortida amb una rua que mobilitzarà 456 persones entre comparses i participants individuals. La desfilada arrancarà a la plaça de l’ajuntament i recorrerà diversos carrers del municipi fins arribar al pavelló, on tindrà lloc un multitudinari sopar amb prop de 360 comensals. La vetllada estarà amenitzada per les versions d’èxits del pop i el rock del grup La Oreja de TikTok. A més, s’entregaran premis de 200 euros a la millor carrossa, la millor disfressa i la coreografia més lluïda.

Diumenge serà el torn dels més petits, que podran participar en una desfilada infantil en el Cubbtural. S’espera la participació de 73 nenes i nens, encara que només les disfresses confeccionades a mà podran optar als premis. Un total de 13 d’afortunats rebran 75 euros per la disfressa més original, el més ben elaborat i el que llueixi el maquillatge i complements més destacats. L’animació anirà a càrrec del grup Rovell d’Ou.

La matança del porc, colofó del Carnaval de Artesa de Segre

Després d’un dilluns de descans, dimarts tindrà lloc la cita gastronòmica per excel·lència de la localitat, la matança del porc. Aquesta tradicional jornada serà el colofó perfecte per a unes festes de Carnaval intenses i participatives, que permetran als veïns de Artesa de Segre i visitants disfrutar d’uns dies d’alegria i emoció abans d’encarar el període de recolliment de la Quaresma.

Què és la festa de la matança del porc?

Aquesta festa, que compta amb la participació activa d’aproximadament una trentena de persones, té per objectiu principal elaborar les típiques llonganisses i botifarres que seran posteriorment distribuïdes com a berenar popular a la zona de les Sitges durant la tarda.

Des de les 9 del matí, membres de l’organització i voluntaris iniciaran la preparació d’aquests embotits. Per a això, dedicaran el matí a preparar el foc per escalfar les calderes, desfer la carn i elaborar el mondongo necessari per a la confecció de les llonganisses i botifarres negres que es couran més tard, assegurant així que tot estigui llest per al moment del berenar.

S’estima que per a aquest esdeveniment es produiran al voltant de 350 quilos de carn, la qual cosa equival a unes 2.000 racions. L’any passat se’n van repartir més de 1.500, la qual cosa demostra la gran acollida que té aquesta celebració entre els veïns i visitants de Artesa de Segre.

Aquest any, la festa compta amb la col·laboració especial d’ADARCO, l’Associació de Defensa Sanitària d’Artesa de Segre i Comarca. Aquesta associació ha decidit sumar-se a la celebració aportant la carn necessària per a l’elaboració de les llonganisses i botifarres, en un gest que promou el consum de productes de proximitat i dona suport als productors locals.