El papa està “estable” i mostra una “bona resposta” després de la crisi de divendres

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

El papa Francesc es trobava ahir “estable” i alternava la ventilació mecànica no invasiva amb l’oxigenoteràpia, “mantenint sempre una bona resposta”, després de la crisi per broncoespasme que va patir la vigília i que va desencadenar gran inquietud després de la millora que havia mostrat en els dies anteriors. El pontífex, de 88 anys, no va patir en les últimes hores nous episodis com el d’aquest divendres, que va causar un empitjorament “sobtat” del quadre respiratori, per la qual cosa els metges mantenien la cautela i el pronòstic continua sent “reservat” en el seu setzè dia ingressat a l’hospital Gemelli de Roma.

“Les condicions clíniques del Sant Pare es mantenen estables”, es va indicar en l’últim comunicat mèdic d’ahir, que s’esperava amb expectació després de la crisi respiratòria, que va estar acompanyada d’un quadre de vòmit per inhalació.

El pontífex es troba hospitalitzat el passat 14 de febrer per una bronquitis amb infecció polimicrobiana a la qual es va sumar una pneumònia bilateral.