El Ranxo de Ponts celebra 150 anys de festa i tradició

Ponts està de celebració aquest dimarts amb la 150a edició del Ranxo de Ponts, la festa més emblemàtica del municipi que té lloc coincidint amb el dimarts de Carnestoltes. L'alcalde del municipi, Josep Tàpies, ha dit que l'efemèride suposa una "doble festa" per al municipi, ja que reconeix "els 150 anys de tradició i esforç" dels habitants. Per commemorar aquests anys, també s'ha presentat el llibre 'Petita història de Lo Ranxo de Ponts', amb text de l'escriptor local Jaume Invernon i il·lustracions de Pilarín Bayés. La tradicional escudella s'elabora en 60 calderes que bullen durant unes 8 hores. Se'n reparteixen fins a 12.000 racions a tothom que en vulgui i porti una olla o un altre recipient per endur-se'l a casa.

La cap de cuina de la festa, Rosa Boix, ha destacat que la recepta del ranxo es manté força fidel a la de fa un segle i mig, amb la diferència que temps enrere eren els habitants de Ponts els que donaven els ingredients per elaborar l'escudella. En canvi, en l'actualitat l'organització s'encarrega de comprar la llista d'ingredients a les botigues del municipi.

Les 60 calderes es posen al foc de lleny a les 6 del matí i s'hi estan més de 8 hores, fins que cap a les dues de la tarda els cuiners comencen a repartir el ranxo als els veïns i visitants. Per elaborar el ranxo es necessiten, entre altres, 200 quilos de pollastre, 40 gallines, 100 quilos de mongetes, 130 quilos de botifarra negra i 80 quilos de fideus i d'arròs.

Tot i el sol i el bon temps que ha acompanyat l'edició, el ranxo és un plat calòric que se servia a l'hivern perquè la gent pogués suportar millor el fred. La tradició del ranxo de Ponts es remunta, com a mínim, al 1875, quan apareix per primera vegada en unes actes de l'Ajuntament de Ponts. La tradicional escudella es menja el dimarts de Carnestoltes, és a dir, el dia abans de l'inici de la Quaresma.

Segons explica la tradició, en un principi el ranxo era un àpat que es donava a la gent que no tenia per menjar. I eren els mateixos veïns de Ponts que passaven casa per casa per recollir el màxim possible d'ingredients per elaborar aquest plat. Avui però, són pocs aquells que lliuren ingredients quan els passa la comitiva que porta a terme aquesta acció coneguda com a 'Lali-Lali', i normalment s'acostumen a donar diners per ajudar a finançar la festa.

150 anys de Ranxo

Ponts ha organitzat diferents actes per commemorar els 150 anys de celebració de la seva festa per excel·lència. Coincidint amb el dia de la festa, s'ha presentat el llibre 'Petita història de Lo Ranxo de Ponts' escrita per l'escriptor Jaume Invernon i il·lustrada per Pilarín Bayés. L'escriptor ha explicat que la història "ha sortit de manera fluida". De la seva banda, Bayés, després de viure la festa, ha afirmat que "la realitat supera allò que haguem posat en el llibre tot i que hem intentat ser el màxim de fidels".

Les activitats per commemorar els 150 anys de Ranxo de Ponts s'estendran fins a finals de setmana. El dijous 6 de març s'ha programat una demostració de cuina a càrrec del cuiner Sergi de Meià i, el diumenge 9 de març, hi ha programat el concert 'PASSAR-LA BÉ: recital de cançó vital' d'Anna Roig i Carles Belda a l'església del municipi.

Altres activitats que s'han fet amb motiu del segle i mig d'història de la festa, són una exposició i una cançó commemorativa, composta per Lo Pau de Ponts.