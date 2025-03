Aspid visibilitza en una mostra dones amb discapacitatL’exposició romandrà fins al 28 de març al Campus Cappont

Publicat per NURIA GARCÍA MACIAS Creat: Actualitzat:

L’exposició fotogràfica Dones diverses que té com a objectiu visibilitzar, divulgar i sensibilitzar sobre la diversitat funcional en l’àmbit laboral i estudiantil, es va inaugurar ahir i estarà oberta al públic fins al 28 de març a l’edifici polivalent del Campus de Cappont, organitzada per Ecom, federació que agrupa entitats que defensen persones amb discapacitat, i amb la col·laboració d’Aspid i la Universitat de Lleida.

En l’acte, la vicerectora de Compromís social, Igualtat i Cooperació, Núria Camps Mirabet, va afirmar que s’havia fet un salt qualitatiu i significatiu amb relació al món de la discapacitat des que el 2006 va ser aprovada per les Nacions Unides la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, en la qual fan referència específicament a dones i nenes exposades a violències i abusos, tant en l’àmbit familiar com en l’institucional. “En estadístiques es troben una doble barrera de discriminació, una de caràcter de gènere i una altra per la seua discapacitat”, va afegir Camps.

Segons la vicerectora, aquesta situació afecta directament el seu accés als estudis universitaris i, malgrat que en general les dones són les que cursen la majoria dels estudis, les dades s’inverteixen en el cas de les dones amb discapacitat.

Per una altra banda, Camps va voler destacar el programa d’integració en el qual els estudiants es veuen acompanyats i assessorats segons la seua discapacitat. Amb això, Camps va animar els futurs estudiants a aplicar als estudis superiors i a no tenir por d’accedir a la universitat.

Seguidament, Bibiana Bendicho, presidenta d’Aspid, va remarcar la importància de donar lloc i autonomia a les persones amb discapacitat, aplicant-ho principalment en l’entorn familiar tenint en compte una perspectiva d’integració, per d’aquesta manera ajudar l’empoderament personal.

L’exposició, que porta en marxa des del 2021 a partir d’una iniciativa d’àmbit laboral i que hi han participat un total de 80 dones compartint les seues vivències, recull 25 imatges al costat dels testimonis i autobiografies de les protagonistes, als quals es pot accedir a través dels codis QR ubicats sota les imatges.

Aquesta activitat està integrada al programa d’actuacions impulsades per l’Espai Defensa de Drets Montse Bertran d’aquest any.