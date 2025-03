Publicat per efe Creat: Actualitzat:

Una investigació pionera duta a terme durant cinc dècades ha revelat una sorprenent connexió entre la qualitat del semen masculí i l’esperança de vida. Segons l’estudi publicat a la prestigiosa revista científica Human Reproduction, els homes amb recomptes elevats d’espermatozoides mòbils podrien viure significativament més temps que aquells amb paràmetres seminals deficients. L’Hospital Universitari de Copenhaguen-Rigshospitalet, que va encapçalar aquesta extensa investigació amb 78.284 participants, ha constatat que aquest factor reproductiu podria ser un indicador clau de la salut general masculina.

Les dades analitzades entre 1965 i 2015 mostren que els homes amb més de 120 milions d’espermatozoides mòbils —aquells capaços de desplaçar-se o nadar"— poden esperar viure 2,7 anys addicionals en comparació amb els qui presenten recomptes baixos d’entre 0 i 5 milions. Aquesta troballa suggereix una correlació directa entre la salut reproductiva i la longevitat que va més enllà de la mera capacitat procreativa, segons apunten els investigadors danesos.

L’anàlisi exhaustiva, realitzada al laboratori públic de Copenhaguen, va avaluar múltiples aspectes de la qualitat seminal, incloent el volum, la concentració espermàtica, la mobilitat i la morfologia normal dels espermatozoides. Tots aquests paràmetres van ser examinats en homes que van anar al centre a causa de dificultats de fertilitat declarades per les seues parelles, la qual cosa va proporcionar una àmplia mostra poblacional per a l’estudi.

Qualitat seminal com a indicador de salut general

Una de les conclusions més rellevants de l’estudi és la relació inversament proporcional entre la qualitat del semen i l’esperança de vida. "Com menor era la qualitat del semen, menor era l’esperança de vida", destaquen els investigadors, els qui subratllen que aquesta associació no podia explicar-se per malalties preexistents en els deu anys anteriors a l’avaluació ni pel nivell educatiu dels participants, factors que solen influir en la longevitat.

Els científics de l’Hospital Universitari de Copenhaguen-Rigshospitalet plantegen que la mala qualitat seminal podria funcionar com un biomarcador primerenc de problemes de salut subjacents que afecten tant la fertilitat com el benestar general de l’individu. Aquesta perspectiva obre la porta a un nou enfocament preventiu: utilitzar les proves de fertilitat no només per avaluar la capacitat reproductiva, sinó també com a eina de garbellament per detectar potencials problemes de salut en homes joves i de mitjana edat.

"Aquestes troballes podrien revolucionar la manera en què concebem la salut masculina, establint les anàlisis de semen com a part de revisions metgesses rutinàries per a homes", expliquen experts no relacionats amb l’estudi, que valoren positivament aquesta nova línia d’investigació en salut preventiva.

Implicacions per a la salut pública i la medicina preventiva

L’estudi danès adquireix especial rellevància en un context on diversos informes científics han alertat sobre el declivi global en la qualitat del semen durant les últimes dècades. Factors ambientals, hàbits de vida i exposició a contaminants han estat assenyalats com a possibles causants d’aquest deteriorament, la qual cosa ara podria interpretar-se no només com un problema reproductiu, sinó també com un indicador de riscos per a la salut general i la longevitat.

Els investigadors reconeixen que, encara que han establert aquesta correlació significativa, encara no han analitzat si la mala qualitat del semen s’associa específicament amb morts més primerenques per causes concretes, com malalties cardiovasculars o càncer. Aquest aspecte formarà part de futures investigacions que ja estan en la seua fase de planificació, segons han confirmat els responsables de l’estudi.

"El nostre pròxim objectiu és determinar quines malalties específiques podrien estar vinculades a la qualitat seminal deficient, la qual cosa ens permetria establir protocols de prevenció més precisos", avancen els científics de l’equip danès, que consideren que aquesta línia d’investigació podria tenir importants implicacions per a les polítiques de salut pública.

Què és la qualitat seminal i com s’avalua?

La qualitat del semen es determina mitjançant una anàlisi coneguda com a seminograma o espermiograma, una prova diagnòstica que avalua diversos paràmetres de l’ejaculat masculí. Entre els factors analitzats destaquen el volum (normalment entre 1,5 i 5 ml), la concentració d’espermatozoides (considerant-se normal per sobre de 15 milions per mil·lilitre), la mobilitat (idealment superior al 40% d’espermatozoides mòbils) i la morfologia (almenys un 4% amb forma normal).

Aquests paràmetres, establerts per l’Organització Mundial de la Salut (OMS), constitueixen referències internacionals per determinar si el semen d’un home presenta característiques òptimes per a la fertilitat. Tanmateix, l’estudi danès suggereix que aquests valors podrien tenir implicacions més enllà de l’àmbit reproductiu, convertint-se en indicadors de salut general que podrien predir la longevitat.

És important destacar que la qualitat seminal pot variar significativament al llarg del temps i veure’s afectada per factors com l’estrès, l’alimentació, el consum d’alcohol o tabac, l’exposició a temperatures elevades i certes malalties. Aquesta variabilitat afegeix complexitat a l’estudi, però també reforça la idea que la salut reproductiva masculina està íntimament lligada a hàbits i condicions que afecten l’organisme en el seu conjunt.

Poden millorar-se els paràmetres seminals?

Un dels aspectes positius que es desprenen indirectament de l’estudi és que molts dels factors que afecten la qualitat del semen són modificables. Especialistes en andrologia i urologia coincideixen que canvis en l’estil de vida poden millorar significativament els paràmetres seminals en un termini relativament curt.

Entre les recomanacions habituals per millorar la qualitat del semen es troben: mantenir una alimentació equilibrada rica en antioxidants, evitar el tabac i reduir el consum d’alcohol, practicar exercici moderat regularment, controlar l’estrès, evitar l’exposició testicular a altes temperatures (saunes, portàtils sobre la falda, etc.) i mantenir un pes saludable. Aquests mateixos factors són, curiosament, recomanacions generals per a una vida més llarga i saludable, la qual cosa reforça la connexió identificada pels investigadors danesos.