Nou tren AVE directe entre Madrid i Barcelona els divendres a les 13.00 hores

Renfe reforça la seua oferta d’alta velocitat amb un nou servei directe entre les dos principals ciutats espanyoles. A partir de divendres vinent, 7 de març, entrarà en funcionament un AVE directe que connectarà Madrid i Barcelona en tan sols dos hores i mitja, ampliant l’oferta existent per als viatgers que desitgen iniciar el seu cap de setmana.

El nou tren, identificat com AVE 3131, partirà de l’estació de Madrid Puerta de Atocha-Almudena Grandes a les 13:00 hores els divendres i arribarà a Barcelona-Sants a les 15:30 hores. Aquesta iniciativa respon a la creixent demanda de connexions ràpides entre ambdues urbs, especialment durant l’inici del cap de setmana, facilitant els desplaçaments tant per motius professionals com de lleure.

Amb aquesta incorporació, l’operadora ferroviària espanyola assoleix un total de 52 freqüències de trens d’alta velocitat els divendres al corredor Madrid-Barcelona, distribuïdes equitativament amb 26 serveis en cada sentit. D’aquestes connexions, 19 són trajectes directes que permeten cobrir la distància entre ambdues capitals en tot just dos hores i mitja, consolidant el AVE com una alternativa eficient davant el transport aeri.

Més connectivitat per a l’inici del cap de setmana

La nova freqüència suposa un impuls significatiu per a la mobilitat interurbana, permetent als usuaris aprofitar millor el seu temps de desplaçament. L’horari estratègic de les 13:00 hores facilita tant els viatges de negocis com els desplaçaments per lleure, arribant a Barcelona amb prou temps per a disfrutar de la tarda de divendres.

L’aposta de Renfe per ampliar els seus serveis reflecteix la seua estratègia de potenciar les connexions ferroviàries d’alta velocitat, considerades un dels sistemes de transport més sostenibles i eficients per a trajectes de mitja distància dins del territori peninsular.