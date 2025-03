Reobren la investigació per la mort del president de Mango

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

Una jutge de Martorell ha reobert la investigació per la mort de l’empresari Isak Andic, propietari de la cadena de moda Mango, que els Mossos d’Esquadra van apuntar que va ser accidental al caure des de 150 metres d’altura en una excursió a Collbató el desembre passat. Segons va avançar El Periódico, la titular del jutjat d’instrucció número 5 de Martorell, que al gener va acordar el sobreseïment provisional de les diligències, al no veure-hi indicis de delicte, ha acordat reobrir el cas. La magistrada va arxivar provisionalment les diligències després de rebre l’informe dels Mossos sobre la mort, que apuntava a una mort accidental, i els resultats de l’autòpsia practicada al cadàver i prendre declaració a testimonis i familiars de l’empresari mort. Els Mossos van acabar que Andic, que havia sortit d’excursió amb el seu fill gran per fer una ruta per les coves de salnitre de Collbató, va relliscar en un dels senders i va caure al buit des d’uns 150 metres d’altura, la qual cosa li va provocar la mort, malgrat que van continuar fent gestions sobre el cas.

Isak Andik Ermay va nàixer el 1953 a Istanbul (Turquia) i es va traslladar a Catalunya als 14 anys. Als disset anys ja venia roba i calçat pels mercadillos i més tard va obrir diverses botigues de roba texana i va fer incursions en la moda de temporada. Quaranta anys després d’obrir aquella primera botiga, Andic es va situar al lloc número 5 de la llista Forbes de les fortunes més grans d’Espanya, amb un patrimoni estimat de 4.500 milions d’euros.