Adeu bicarbonat: aquest és el nou producte ideal per blanquejar tovalloles i draps

El bicarbonat de sodi ha estat durant dècades el producte estrella. per a la neteja i desinfecció domèstica. Reconegut per la seua versatilitat i eficàcia, aquest compost natural s’ha guanyat la reputació de "rei de la neteja" gràcies a la seua capacitat per eliminar olors, desinfectar superfícies i, especialment, com a potent llevataques quan es combina amb vinagre. No obstant, una nova tendència està guanyant terreny en l’àmbit de la neteja domèstica que podria desplaçar al tradicional bicarbonat: el percarbonat de sodi.

Aquest producte, encara que menys conegut entre el públic general, fa temps que és el secret més ben guardat de les bugaderies professionals. La seua popularitat està creixent exponencialment entre usuaris domèstics que busquen solucions més potents per recuperar la blancor original de tovalloles, draps de cuina i tèxtils de la casa que amb el temps han perdut l'aspecte impecable.

Els experts en neteja domèstica assenyalen que el percarbonat de sodi representa una alternativa més potent i específica per a certs usos, encara que això no significa necessàriament el final del regnat del bicarbonat, que continua sent indispensable per a moltes tasques quotidianes.

Què és exactament el percarbonat de sodi?

El percarbonat de sodi és un compost químic natural que es presenta en forma de pols blanca granulada. La seua principal característica, i el que ho fa tan efectiu, és la seua reacció en entrar en contacte amb aigua calenta. Aquesta reacció allibera oxigen actiu, creant un potent efecte netejador i blanquejant sense els components químics agressius presents en els blanquejadors tradicionals amb clor.

A diferència d’altres productes blanquejants, el percarbonat de sodi respecta les fibres tèxtils, la qual cosa significa que no danya els teixits durant el procés de neteja. Aquesta característica el converteix en una opció ideal per tractar tèxtils delicats que requereixen un emblanquiment efectiu però suau.

Perquè el percarbonat activi totes les propietats, és necessari utilitzar-lo amb aigua a una temperatura mínima de 40 °C. Aquesta és la condició fonamental perquè alliberi l’oxigen actiu que permetrà eliminar les taques més difícils i recuperar la blancor perduda als tèxtils.

Diferències entre bicarbonat i percarbonat en tasques domèstiques

Encara que ambdós productes poden semblar similars pel seu nom i aparença, tenen funcions i potències diferents que els fan complementaris en lloc d’excloents:

El bicarbonat de sodi destaca per la seua acció més suau i versàtil. És ideal per neutralitzar olors, realitzar neteges lleugeres, desengreixar superfícies de forma moderada i és perfecte per al rentat de peces delicades. La seua capacitat per eliminar taques és notable, però menys potent que la del seu "cosí" el percarbonat.

El percarbonat de sodi, per la seua part, està especialment indicat per a tasques de neteja intensiva. La seua potència el fa perfecte per eliminar taques persistents de greix, rovell o menjar, així com per tornar la blancor a tèxtils groguencs. Funciona com un blanquejador natural activat per aigua calenta, sent molt més efectiu que el bicarbonat per a aquestes tasques específiques.

Com blanquejar tovalloles i draps de cuina amb percarbonat

El mètode més efectiu per aconseguir uns tèxtils impecablement blancs utilitzant percarbonat de sodi és sorprenentment senzill. Els experts en neteja recomanen el següent procediment:

1. Escalfar aigua fins assolir una temperatura d’almenys 40 °C (idealment entre 50-60 °C).

2. Dissoldre dos cullerades de percarbonat de sodi en l’aigua calenta.

3. Afegir una cullerada de sal comuna i un rajolí de vinagre per potenciar l’acció blanquejant.

4. Incorporar una petita quantitat de detergent per a rentadora (aproximadament una tap).

5. Submergir les tovalloles o draps de cuina en aquesta solució durant aproximadament dos hores.

6. Després del remull, rentar les peces a la rentadora de forma habitual.

Alternativament, es pot afegir el percarbonat directament a la capseta del detergent de la rentadora, la qual cosa ajudarà a potenciar l’efecte netejador del cicle normal de rentat. Aquesta opció és particularment pràctica per als qui busquen incorporar aquest producte a la seua rutina habitual de bugada.