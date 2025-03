La població de Lleida on els més gurmets podran disfrutar de tastos de vi i tòfona

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

La plaça del Camp de Solsona es prepara per acollir la vint-i-unena edició de la Fira del Trumfo i la Tòfona de Catalunya i la desena Festa del Vi durant el cap de setmana del 15 i 16 de març. Aquest destacat esdeveniment gastronòmic, un dels més esperats a la comarca, té per objectiu principal posar de relleu els productes locals amb gran tradició a la zona, especialment la tòfona i la patata, elements essencials de la gastronomia catalana.

Una edició anterior de la Fira del Trumfo i la Tòfona.

Les activitats començaran divendres amb un sopar maridatge que comptarà amb vins del prestigiós celler de Tomàs Cusiné, permetent als assistents disfrutar d’una experiència gastronòmica completa. A més, se celebrarà una nova edició del Premi Bufet, reconeixement que busca destacar l’excel·lència culinària vinculada a aquests productes autòctons i que s’ha convertit en un dels guardons més cobejats entre els professionals del sector a la regió.

Història i evolució de la Fira del Trumfo i la Tòfona

La Fira del Trumfo i la Tòfona ha experimentat un creixement constant des de la seua primera edició, consolidant-se com una cita imprescindible al calendari gastronòmic català. La seua trajectòria de més de dos dècades reflecteix el compromís de la comarca amb la promoció dels seus productes més emblemàtics i la riquesa del seu patrimoni culinari.

La tòfona, considerada com el diamant negre de la cuina, ha trobat en el clima i els terres de la zona de Solsona un hàbitat ideal per al seu desenvolupament. Aquest apreciat bolet subterrani, que pot assolir preus molt elevats al mercat gurmet, representa un dels tresors gastronòmics de la regió i un recurs econòmic de primer ordre per a molts agricultors locals.

Per la seua part, la patata o "trumfo", com es coneix tradicionalment en català, constitueix un ingredient bàsic a la cuina de la comarca, destacant per la seua versatilitat i qualitat. Les varietats conreades a la zona tenen un prestigi reconegut entre els xefs i aficionats a la bona taula.

La Festa del Vi , deu anys celebrant la cultura vinícola

Paral·lelament a la fira de la tòfona i la patata, la Festa del Vi celebra el seu desè aniversari, una dècada promovent els caldos locals i atansant la cultura vinícola a residents i visitants. Aquest certamen ha contribuït significativament a la difusió i reconeixement dels vins produïts a la regió, caracteritzats per la seua personalitat i per reflectir les particularitats del terroir local.

El celler de Tomàs Cusiné, protagonista del sopar maridatge inaugural, representa l’aposta per la qualitat i la innovació que caracteritza al sector vinícola de la zona. Els seus vins, elaborats amb mètodes que combinen tradició i modernitat, han obtingut nombrosos reconeixements en certàmens nacionals i internacionals.

Un aparador per als productors locals

La fira no només constitueix un atractiu turístic i gastronòmic, sinó també una plataforma comercial de gran valor per als productors locals. Durant els dos dies de celebració, els visitants podran conèixer de primera mà els agricultors, truficultors i cellerers que treballen aquests productes, establint un contacte directe que afavoreix el comerç de proximitat i la sostenibilitat.

Els expositors aprofitaran l’ocasió per mostrar les múltiples possibilitats culinàries de la tòfona i la patata, oferint degustacions, tallers i demostracions que permetran al públic descobrir noves maneres d’incorporar aquests ingredients a la seua cuina quotidiana.

Impacte econòmic i projecció internacional

Esdeveniments com la Fira del Trumfo i la Tòfona generen un impacte econòmic considerable a la comarca, no només durant els dies de celebració sinó també a mitjà i llarg termini. El turisme gastronòmic s’ha convertit en un sector en auge que atreu visitants nacionals i internacionals interessats en conèixer les tradicions culinàries locals.

Les estimacions de l’organització apunten que milers de persones passaran per la plaça del Camp durant el cap de setmana, la qual cosa suposarà una notable ocupació hotelera i un increment de l’activitat en restaurants i comerços de la zona. A més, la projecció mediàtica de l’esdeveniment contribueix a posicionar Solsona i la seua comarca com una destinació gastronòmica de referència.

Quines activitats complementàries ofereix la Fira del Trumfo i la Tòfona ?

Més enllà de les exposicions i vendes de productes, la fira compta amb un complet programa d’activitats complementàries dissenyades per a tots els públics. Entre elles destaquen les xarrades divulgatives sobre el cultiu i propietats de la tòfona, tallers de cuina per a nens i adults, tastos comentats de vins, i espectacles de recerca de tòfones amb gossos ensinistrats, una tradició ancestral que fascina sempre als assistents.

També s’organitzen rutes gastronòmiques pels restaurants de la zona, que durant aquells dies ofereixen menús especials elaborats amb tòfona i patata com a protagonistes. Aquesta iniciativa permet als visitants prolongar l’experiència més enllà del recinte firal i conèixer la interpretació que els xefs locals fan d’aquests productes tradicionals.