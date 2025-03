El Mercat Romà tanca una edició de rècord

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

El Mercat Romà de Lleida organitzat per l’associació de comerciants dels carrers Democràcia i Cardenal Remolins va tancar ahir una nova edició que va ser qualificada com la millor fins ara. Així ho va assegurar la vicepresidenta de l’entitat, Carolina Sans, que va destacar la xifra rècord de paradistes i activitats programades, més de mig centenar, i la bona resposta del públic, que no va fallar els tres dies que va durar el certamen. “Dediquem molt temps i afecte a aquest mercat i ha estat un èxit total, tant per la presència de paradistes com la de gent que ha vingut, ha estat la millor edició de les set que portem”, va dir Sans, afegint que l’oratge els ha respectat, malgrat la pluja d’ahir a la tarda.

Entre les activitats que va oferir ahir, hi havia desfilades temàtiques i d’època, xarrades sobre les termes romanes, així com actuacions de teatre en viu.