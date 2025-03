Premi per a un contacontes sobre benestar animal

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

El projecte d’un contacontes participatiu ha estat el guanyador del primer Animal Respect Challenge que s’ha organitzat a la Universitat de Lleida (UdL). El repte educatiu, organitzat per Ownat, de l’empresa Cotecnica de Bellpuig, la Fundació per la Creativació i l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agroalimentària i Forestal i de Veterinària de la UdL, té per objectiu fomentar el benestar animal, la tinença responsable d’animals i el compromís amb el 0 abandó, a més d’impulsar la creativitat i la innovació entre els estudiants.

En aquesta primera edició van participar una vintena d’alumnes del Doble Grau de Veterinària i Producció Animal, dividits en quatre equips. La proposta vencedora és de Sara Buil, Camila Delgado, Nicole Lemann, Clara Oriol i Paula Sans. Es tracta d’un contacontes participatiu, per a nens i nenes de 4 a 9 anys.

D’aquesta manera, el grup planteja l’elaboració de sis llibres, cada un centrat en un tema sobre el benestar animal i la tinença responsable d’animals de companyia. Amb aquestes obres es farien sessions mensuals als centres educatius que hi volguessin participar.

La idea també inclou un peluix (gos o gat) creat de manera sostenible, que s’emportarien els nens i les nenes a casa amb una llista de tasques a fer, com donar-li menjar, sortir a passejar o jugar. El joguet portaria un QR incorporat al collar que enllaçaria directament amb la pestanya de tinença responsable del web d’Ownat. Així, la finalitat és que els més petits aprenguin les responsabilitats que comporta fer-se càrrec d’un animal real.