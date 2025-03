Talent lleidatà entre fogons

Nou joves promeses de la cuina es van desafiar ahir entre fogons per elaborar les millors receptes en la 34 edició del Concurs de Joves Cuiners Àngel Moncusí, que organitzen l’Escola d’Hoteleria i Turisme de Lleida i Hostaleria de Lleida. Aquest any, l’ingredient secret per al plat principal va ser el conill sencer criat a Baldomar i engreixat mitjançant una alimentació vegetal. Per a les postres, els concursants van poder elegir entre poma o pera. El jurat va triar com a guanyador Ashot Gevorgyan, de 25 anys i del restaurant Cal Xirricló de Balaguer, per les seues creacions Conill farcit del seu paté amb nyàmeres, calçots i caragols i Poma de Lleida amb mató, estragó i llima, de postres.

El segon premi va ser per a Joan Raül Jiménez de l’Escola d’Hoteleria i Turisme de Lleida, amb la presentació de Guisat de conill amb poma i Deconstrucció de tatin de pera. El guardó corresponent al millor treball de cuina va ser per a Genís Santos de Bodega El Barri. Els tres es van mostrar molt emocionats i van destacar els nervis que van passar durant la jornada, encara que van remarcar que “hem fet el treball que duem a terme tots els dies”.

A més, en aquesta edició també van participar Adrià Figueroa del restaurant Carballeira, Eloi Muñoz del restaurant Saroa i Fernando Gómez d’El Dien Catering de Vallfogona de Balaguer. Procedents de les escoles hi van participar Tor de Bordes de l’Escola d’Hostaleria del Pallars, Marcel Alfocea de l’Escola d’Hosteleria de Tona i Martí Segura d’Hoteleria i Turisme de Lleida.

Després de saludar familiars i amics que l’esperaven molt emocionats, Ashot Gevorgyan, va assenyalar en declaracions a SEGRE que “són productes i tècniques que ja practiquem al restaurant, on treballo des de fa un any”, i va afegir que “el concurs motiva els joves a participar-hi perquè és un impuls a fer alguna cosa molt interessant”.

El jurat va estar integrat per Martí Comamala, del restaurant 539 Plats de Puigcerdà; Javier Mas Farré, de Mas Farré Grupo, de Montsó, i Marc Raluy, guanyador de l’any passat. El jurat tècnic va anar a càrrec de Gabriel Jové, director d’operativa del Grup La Ramona, que va destacar el talent i el nivell d’aquest any, i Carles Frago, professor de l’Escola d’Hoteleria i Turisme de Lleida.

Gran Festa de la Gastronomia al Mercat del Pla

L’entrega de premis va tenir lloc al Mercat del Pla, on es va celebrar la segona edició de la Gran Festa de la Gastronomia amb un format de marketplace amenitzat amb música.

El públic va poder degustar una varietat de tapes de la mà dels restaurants L’Espurna, Tòfol, Isidro, Bodegón, Barri, La Boscana, El Dien Restaurant, Saroa, Pessets, Fonda Farré, Ferreruela, Lo Ponts, Aimia, Carballeria i Sucre i Disseny.

Entre les propostes gastronòmiques hi havia coca d’anís amb mousse de foie i cítrics; panettone, broix de costella de verra, pitzeta carbonara o biquini de pollastre a la catalana. Tot maridat amb vins de la DO Costers del Segre o cervesa San Miguel. Per la seua part, Josep Castellarnau, president d’Hostaleria de Lleida, va destacar que les comarques lleidatanes compten “amb el producte i el talent necessaris” per situar “la nostra gastronomia al lloc que es mereix” i que la ciutadania s’hi ha bolcat, coincidint amb la commemoració de Catalunya com a Regió Mundial de la Gastronomia.