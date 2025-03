Publicat per segre Creat: Actualitzat:

L’Institut Nacional de Ciberseguretat (Incibe) ha emès una alerta sobre una nova modalitat d’estafa que està afectant especialment adolescents a Espanya. Els ciberdelinqüents envien missatges de text fent-se passar per conegudes cadenes de menjar ràpid i ofereixen hamburgueses gratuïtes com a esquer perquè les víctimes responguin i, sense saber-lo, se subscriguin a costosos serveis d’SMS Prèmium. Un cas recent ha posat de manifest l’abast i les conseqüències econòmiques d’aquesta pràctica fraudulenta.

L’estratègia és tan simple com efectiva: l’usuari rep un missatge des d’un número estranger en què, suplantant la identitat d’una popular hamburgueseria, se'l convida a elegir entre diversos regals responent amb una lletra (A, B o C). El que no s’adverteix en cap moment és que en contestar, automàticament s’està donant d’alta en un servei de missatgeria de tarifació especial, sense existir enllaços ni cap altre tipus d’advertència sobre els costos associats.

En el cas documentat per l’Incibe, un menor va respondre innocentment l’oferta, la qual cosa va desencadenar l’enviament de fins a 120 missatges a números internacionals sense el seu coneixement. Va ser el seu pare qui, en revisar la factura telefònica i trobar-la notablement més elevada de l’habitual, va descobrir la situació.

Com funcionen les estafes per SMS Prèmium?

Els serveis d’SMS Prèmium són missatges de text amb cost addicional que normalment s’utilitzen per participar en concursos, accedir a continguts exclusius o realitzar donacions. No obstant, els ciberdelinqüents han trobat en aquest sistema una via per generar ingressos de forma fraudulenta.

La modalitat detectada resulta especialment perillosa perquè, a diferència d’altres estafes similars, no requereix que la víctima accedeixi a cap enllaç ni descarregui aplicacions malicioses. El simple fet de respondre el missatge és suficient per activar la subscripció no desitjada, el que dificulta que l’usuari pugui sospitar de l’engany fins que comprova els càrrecs a la seua factura.

A més, aquests fraus solen dirigir-se a col·lectius més vulnerables com adolescents, que poden ser més propensos a caure en la temptació d’una oferta gratuïta i menys conscients de les implicacions de respondre a missatges d’origen desconegut.

Protocol d’actuació si has estat víctima

Des de l’Institut Nacional de Ciberseguretat s’ha establert un protocol clar d’actuació per als qui hagin pogut caure en aquesta trampa:

1. Donar de baixa immediatament el servei d’SMS Prèmium. També és recomanable desactivar les opcions de trucades de tarifació addicional i restricció de trucades a l’estranger per evitar nous càrrecs.

2. Instal·lar i executar un antivirus al dispositiu mòbil per verificar que no s’hagi introduït cap software maliciós.

3. Revisar exhaustivament totes les aplicacions instal·lades al telèfon, eliminant aquelles que no es reconeguin o no s’utilitzin habitualment. És important també comprovar els permisos concedits a cada aplicació.

4. Conservar qualsevol evidència de l’engany, com captures de pantalla dels missatges rebuts o les factures on apareguin els càrrecs indeguts.

5. Formalitzar una denúncia, bé a través de l’Oficina de Seguretat de l’Internauta (OSI) o directament davant de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, que compten amb unitats especialitzades en ciberdelinqüència.

6. Iniciar un procés de reclamació per intentar recuperar els imports cobrats fraudulentament.

Mesures preventives recomanades per experts

Els especialistes en ciberseguretat coincideixen que la prevenció continua sent la millor defensa contra aquest tipus de fraus. Entre les recomanacions més importants destaquen:

No respondre mai missatges de procedència desconeguda, especialment aquells que ofereixen regals, premis o informen d’haver estat seleccionat per a alguna promoció.

Consultar amb la companyia telefònica la possibilitat de bloquejar preventivament els serveis de tarifació especial.

Informar i conscienciar especialment els menors sobre aquests riscos, explicant-los que les empreses legítimes no solen realitzar aquest tipus de campanyes mitjançant SMS.

Revisar periòdicament les factures telefòniques per detectar possibles càrrecs anòmals com més aviat millor.

L’impacte econòmic de les estafes per SMS a Espanya

Segons dades recents, les estafes relacionades amb serveis Prèmium i missatges fraudulents representen un impacte econòmic significatiu a Espanya. Només el 2024, s’estima que els consumidors espanyols han perdut més de 3,5 milions d’euros a través de diferents modalitats de frau per missatge de text.

Les operadores telefòniques han implementat alguns mecanismes de control, com la verificació de l’alta en serveis Prèmium mitjançant un doble consentiment, però els ciberdelinqüents continuen trobant escletxes en el sistema, especialment quan operen des de números internacionals on la regulació pot ser menys estricta.

Què diu la legislació sobre aquest tipus d’estafes?

A Espanya, la normativa de telecomunicacions preveu específicament la protecció de l’usuari davant abusos en serveis de tarifació addicional. La Llei General de Telecomunicacions estableix que s’ha d’informar clarament i explícitament l’usuari sobre el cost d’aquests serveis abans de la seua contractació.

Addicionalment, el Codi Penal tipifica com a delicte d’estafa aquestes pràctiques fraudulentes, podent portar penes de presó de sis mesos a tres anys per als seus responsables, especialment quan es dirigeixen a col·lectius vulnerables com menors.

No obstant, la persecució d’aquests delictes es complica quan els autors operen des de l’estranger, la qual cosa subratlla la importància de la cooperació internacional en matèria de ciberseguretat.