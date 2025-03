Lleida Expo Tren 2024: la gran trobada del modelisme ferroviari obre les portes

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

La catorzena edició de Lleida Expo Tren, el saló internacional de modelisme ferroviari més important d’Espanya, obrirà les portes aquest dissabte i diumenge al pavelló 4 de Fira de Lleida. El certamen comptarà amb la participació de 67 expositors i 34 marques representades de cinc països, consolidant-se com un referent imprescindible per als aficionats al món ferroviari. Amb 374 persones ja acreditades, els organitzadors preveuen una afluència propera als 9.000 visitants procedents de tota la península ibèrica, Andorra i França.

L’esdeveniment ocuparà una superfície total de 4.500 metres quadrats, dels quals més de la meitat (2.330 m²) estaran dedicats exclusivament a maquetes ferroviàries. Dels 67 expositors confirmats, 41 corresponen a firmes comercials especialitzades en el sector, mentre que la resta són entitats i associacions procedents d’Espanya, Alemanya, Àustria, França i Portugal. Com en edicions anteriors, Renfe col·labora oferint abonaments de descompte en bitllets amb destinació a Lleida per facilitar l’assistència de visitants. Així mateix, es mantenen els acords amb el Museu del Ferrocarril de Catalunya i el Museu del Joguet de Catalunya, pel que l’entrada inclourà vals de 2x1 per a ambdós museus.

Un esdeveniment consolidat en el panorama ferroviari internacional

Durant la presentació oficial celebrada ahir, l’edil Jackson Quiñonez va destacar el caràcter únic d’aquest saló, subratllant que és "l’únic saló internacional d’aquesta temàtica en l’Estat". Per la seua part, Marc Cerón, vicepresident de la Cambra de Comerç de Lleida, va reforçar aquesta idea qualificant l’esdeveniment com a "referent a nivell estatal i internacional" dins del sector del modelisme ferroviari.

La delegada d’Empresa, Pilar Espatx, va avançar que en aquesta edició destacarà la presència de dos entitats lleidatanes: la Secció de Modelisme Ferroviari de l’Ateneu Popular de Ponent i el grup T-Trak Nord-Est, que presentaran les seues impressionants maquetes. "Aquest any tindrem moltes novetats", va celebrar entusiasmat Raül Valls, promotor del saló i responsable de la revista Más Tren, organitzadora de l’esdeveniment juntament amb el suport institucional de Fira de Lleida i la Paeria.

Oriol Oró, director de Fira de Lleida, va posar de relleu la trajectòria de l’esdeveniment recordant que "la posada en marxa del saló el 2010 va ser arriscada, però ha posicionat a Lleida com a referent" al món del modelisme ferroviari. Un reconeixement a l’esforç realitzat durant aquests 14 anys per situar a la capital ilerdenca al mapa internacional dels esdeveniments relacionats amb el ferrocarril i les seues rèpliques a escala.

Horaris i activitats programades

Els aficionats al món ferroviari podran visitar Lleida Expo Tren durant dos jornades amb horaris diferenciats: dissabte de 10:00 a 20:00 hores, oferint una àmplia franja per a disfrutar de totes les exposicions, i diumenge en horari reduït de 10:00 a 14:00 hores.

Entre les activitats més destacades, els assistents podran contemplar reproduccions ferroviàries de gran detall, adquirir les últimes novetats en modelisme a través dels diferents estands comercials, i intercanviar experiències amb altres aficionats del sector. Les maquetes exposades representen un treball minuciós de recreació que atreu tant col·leccionistes experimentats com famílies que busquen una activitat cultural diferent.