Cervera recupera La Passió, una tradició teatral amb més de cinc segles d’història

Cervera es prepara per reviure un dels seus esdeveniments culturals més emblemàtics amb la tornada de La Passió, la tradicional representació teatral que escenifica el Misteri pasqual i la Passió de Jesucrist. Aquest diumenge a les 10:00 hores, el Gran Teatre de la Passió acollirà la primera funció d’una temporada que s’estendrà durant els mesos de març i abril, coincidint amb la Setmana Santa. Aquesta manifestació cultural, declarada Tresor del Patrimoni Cultural Immaterial de Catalunya i Andorra, compta amb més de cinc segles d’història i s’ha convertit en una de les tradicions més arrelades de la localitat lleidatana.

La representació de La Passió de Cervera, la història del qual es remunta a l’any 1477, és una de les més multitudinàries i antigues de Catalunya. Per a aquesta nova edició, els organitzadors han introduït importants novetats tècniques i artístiques. Segons ha explicat Gemma Palà, una de les directores de l’espectacle, "la principal innovació serà el nou escenari, que ens permetrà agilitzar els muntatges de les diferents escenes. Abans se’ns encallaven les rodes. Ara podrem fer els canvis més ràpid i amb menys soroll". Per la seua part, Jaume Rossich, codirector de l’obra, ha destacat que en aquesta temporada hi haurà un nou actor interpretant el paper de Judes, un dels personatges clau del relat bíblic.

Una tradició teatral amb cinc segles d’història

La Passió de Cervera constitueix un dels exemples més destacats del teatre religiós tradicional a Espanya. Amb els seus orígens documentats des de finals del segle XV, aquesta representació ha sabut adaptar-se als temps mantenint la seua essència. En l’actualitat, el muntatge compta amb la participació de més de 200 persones entre actors, tècnics i equip artístic, la qual cosa demostra el profund arrelament comunitari d’aquesta manifestació cultural.

La posada en escena destaca per la seua cuidada escenografia i una banda sonora específicament composta per acompanyar els diferents moments de la representació. Tot això contribueix a crear una atmosfera immersiva que transporta als espectadors als temps de Jesucrist, recreant amb fidelitat els episodis més significatius de la seua passió i mort.

Calendari de representacions per a la temporada 2025

La primera funció de La Passió de Cervera tindrà lloc aquest diumenge en horari matinal, de 10:00 a 13:30 hores, sent l’única sessió de matí de tota la temporada. La resta de representacions es faran en horari vespertí, de 16:00 a 19:30 hores, els dies 22 i 29 de març, així com els dies 5, 12 i 18 d’abril de 2025, coincidint amb el període quaresmal i la Setmana Santa.

Les entrades per assistir a qualsevol de les funcions tenen un preu de 23 euros i poden adquirir-se a través de la plataforma de venda online habilitada per l’organització. Des de la direcció recomanen reservar amb temps, especialment per a les dates més pròximes a Setmana Santa, quan l’afluència de públic sol ser més gran.