Els aliments que reforcen les defenses davant el covid: el secret està en els fitoquímics

Publicat per agencias Creat: Actualitzat:

En el cinquè aniversari de la declaració de l’estat d’alarma per covid, una investigació internacional amb participació de la Universitat del País Basc ha revelat que els fitoquímics presents en fruites i verdures de consum habitual podrien convertir-se en potents aliats contra el coronavirus, tant en la prevenció com en la recuperació de la malaltia.

L’estudi titulat 'Possible rols of phytochemicals with bioactivi properties in the prevention of and recovery from COVID-19', publicat recentment a la prestigiosa revista Frontiers in Nutrition, dona llum sobre com aquests compostos naturals poden modular beneficiosament la nostra resposta immunitària davant el SARS-CoV-2.

"El que hem descobert és que aliments tan comuns com les pastanagues, taronges, bròcoli intensament verd o raïm morat contenen compostos bioactius amb propietats que van molt més enllà del seu valor nutricional tradicional", explica Paloma Rohlfs Domínguez, investigadora de l’UPV/EHU i coautora de l’estudi.

Més de 1.500 persones analitzades a sis països

La investigació, que va incloure l’anàlisi de més de 1.500 participants distribuïts a sis països (Índia, Iran, Itàlia, Japó, Rússia i Espanya) durant el període 2021-2023, va revelar un patró significatiu: aquelles poblacions la dieta habitual de les quals incloïa abundants verdures, herbes aromàtiques, espècies i aliments fermentats -especialment a l’Índia i el Japó- van experimentar períodes de recuperació notablement més curts després de contreure covid.

"Les nostres troballes apunten que aquests fitoquímics actuen com a autèntics moduladors de la resposta immunitària, preparant l’organisme per defensar-se del virus de manera més eficient i recuperar-se amb més rapidesa quan la infecció ja s’ha produït", detalla Rohlfs.

Els resultats no només confirmen el que molts nutricionistes portaven anys defensant -la importància d’una alimentació rica en productes vegetals frescos-, sinó que a més aporten evidència científica sobre els mecanismes específics mitjançant els quals aquests compostos interactuen amb el nostre sistema immunològic.

Els compostos clau que marquen la diferència

Entre els fitoquímics identificats amb més potencial destaquen:

El betacarotè, present en abundància en pastanagues i altres verdures de tonalitat ataronjada, ha demostrat tenir potents propietats antioxidants i antiinflamatòries que podrien reduir la severitat de la resposta inflamatòria associada als casos greus de COVID-19.

El resveratrol, compost present en el raïm morat i el vi negre, també ha mostrat efectes beneficiosos en la modulació de la resposta immunitària davant el coronavirus.

Els polifenols del te verd i negre, així com els isotiocianats presents en verdures crucíferes com el bròcoli, completen aquest quartet de fitoquímics amb més evidència d’activitat protectora.

"No estem parlant d’una cura miraculosa, sinó d’un complement natural que podria marcar la diferència entre un curs lleu o moderat de la malaltia", aclareix la investigadora de l’UPV/EHU.

Implicacions per a futures estratègies preventives

L’estudi obre la porta a noves estratègies preventives basades en l’alimentació, no només davant el COVID-19 sinó potencialment contra altres malalties infeccioses. Els investigadors assenyalen que incorporar habitualment aquests aliments a la nostra dieta podria constituir una línia de defensa addicional, especialment per a poblacions vulnerables.

A Espanya, on la dieta mediterrània ja inclou molts d’aquests aliments, el repte consistiria a reforçar el seu consum regular, segons apunten els experts. Les estadístiques actuals mostren que només un 67,4% de la població espanyola consumeix fruites i verdures diàriament, xifra que s’hauria d’incrementar per maximitzar aquests beneficis potencials.

"És fonamental continuar aquesta línia d’investigació per comprendre amb més precisió els mecanismes moleculars mitjançant els quals aquests compostos interactuen amb el nostre sistema immunològic i determinar les dosis òptimes per maximitzar el seu efecte protector", conclou Rohlfs.