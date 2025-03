El consell d’un pneumòleg per prevenir problemes de salut: ficar-se al llit tots els dies a la mateixa hora

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

Mantenir una rutina de son constant, ficant-se al llit tots els dies a la mateixa hora i garantint entre set i nou hores de descans, és fonamental per prevenir malalties cardiovasculars i altres problemes de salut. Així ho ha assenyalat el doctor Carlos Egea, pneumòleg i especialista en trastorns del son de l'Hospital Quirónsalud Vitoria, qui emfatitza que existeix una estreta relació entre la quantitat d’hores que adormim i la nostra esperança de vida.

"Hem d’ajeure’ns aproximadament a la mateixa hora tots els dies i hem de garantir un nombre d’hores que oscil·la entre les set i les nou hores", ha explicat l’especialista, qui subratlla que un descans adequat resulta "essencial" per al correcte funcionament cerebral, l’equilibri emocional i la longevitat. En un context actual "accelerat, ple de pantalles i estrès", moltes persones tendeixen a sacrificar el seu temps de descans, una pràctica que pot tenir greus conseqüències per a la salut.

El doctor Egea adverteix que el temps dedicat al son "està altament relacionat amb quants anys" viurà una persona, per la qual cosa insisteix en la necessitat que la població presti més atenció als seus hàbits de descans nocturn.

Trastorns del son : un problema infradiagnosticat

Les dades revelades per l’especialista són preocupants: prop del 46% de la població del País Basc presenta algun trastorn del son. Entre ells destaca l’apnea obstructiva, una patologia caracteritzada per interrupcions temporals de la respiració durant el descans i que està vinculada a malalties com la hipertensió, els infarts i els accidents cerebrovasculars.

Malgrat la seua gravetat, l’apnea del son continua sent una condició "infradiagnosticada". Els pacients que la pateixen solen experimentar somnolència diürna excessiva, dificultats de concentració o roncs intensos que afecten el seu entorn familiar, encara que molts d’aquests símptomes passen desapercebuts.

L’especialista ha assenyalat també diferències significatives entre gèneres: mentre l’insomni predomina entre les dones, l’apnea del son afecta principalment els homes, a causa de "la seua rigidesa més gran i duresa de l’estructura facial".

Avenços en el diagnòstic domiciliari

El doctor Egea ha destacat els importants avenços en els mètodes de diagnòstic, esmentant especialment la polisomnografia domiciliària, una tècnica que permet realitzar estudis del son a la pròpia casa del pacient. "El diagnòstic no té per què ser una experiència incòmoda. Poder estudiar el son a casa permet obtenir resultats més propers a la realitat del pacient i facilita la presa de decisions terapèutiques", ha explicat.

Aquesta aproximació domiciliària no només millora la precisió dels resultats en analitzar el son en l’entorn habitual del pacient, sinó que també aporta més comoditat durant el procés diagnòstic.

Opcions de tractament personalitzades

Quant a les opcions terapèutiques, l’especialista ha assenyalat que la màquina de pressió positiva contínua en les vies respiratòries (CPAP) continua sent el tractament més utilitzat per a l’apnea del son, encara que reconeix que no tots els pacients aconsegueixen adaptar-se a aquest dispositiu.

"És fonamental buscar alternatives quan la CPAP no és tolerada, com els dispositius intraorals o, en alguns casos, intervencions quirúrgiques. Cada pacient és únic, i hem de personalitzar el tractament", ha conclòs el doctor Egea, subratllant la importància d’un enfocament individualitzat en l’abordatge dels trastorns del son.