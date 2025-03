La Policia destapa una macroestafa piramidal amb criptomonedes amb 3.600 víctimes

Publicat per efe Creat: Actualitzat:

La Policia Nacional ha desmantellat una organització criminal dedicada a la comissió d’una estafa piramidal amb l’ocupació de falses inversions en criptomonedes de la qual han estat víctimes més de 3.600 persones, la majoria a Espanya, on s’han detingut els vuit membres de la xarxa que va poder defraudar més de 30 milions d’euros.

Desconfiar de rendibilitats impossibles, d’exigències de captar nous clients per obtenir més guanys o la importància de verificar que darrere d’una inversió es troba una entitat autoritzada són alguns dels consells que llança la Policia després de destapar aquesta macroestafa.

Gairebé tres anys d’investigació policial per part de la secció de Frau de la Unitat central de Delinqüència Econòmica i Financera (UDEV) de la Policia Nacional han permès desarticular aquesta xarxa liderada per un programador informàtic arrestat a Màlaga.

Ell i els altres set detinguts a Màlaga, Múrcia i Madrid de diferents nacionalitats i perfils, entre ells experts en màrqueting o en disseny de pàgines web, van posar en marxa una plataforma aparentment legal que oferia als seus clients a través d’internet i xarxes socials un pla d’inversió en bitcoins.

No feia falta que sabessin de criptoactius, doncs la trama facilitava als usuaris com canviar els seus centenars o milers d’euros en bitcoin i, fins i tot, va arribar a tenir el permís d’algunes víctimes per controlar els seus dispositius i fer-los ells mateixos la conversió, més enllà d’apoderar-se de totes les seues dades personals i bancàries.

Rendibilitats impossibles: guanyar el 300 % en un any

La denúncia d’una víctima inversora a Múrcia el 2022 va donar inici a unes complexes indagacions que van aflorar una macroestafa piramidal, un tipus d’inversió fraudulenta i que sustenta els guanys d’un inversor en el que dipositen futurs clients fins que, passat un temps, els amos del suposat "negoci" eliminen o posen obstacles els qui volen recuperar la seua capital.

En aquest cas, el ganxo no és invertir en actius en borsa amb moneda de curs legal i fiduciària sinó en criptomonedes, explica a EFE Enrique, un dels investigadors en frau financer que va escorcollar alguns dels contractes firmats per les víctimes en els que es prometien guanyar després de la teua inversió en bitcoin el 40 per cent en un mes i fins del 300 % en un any.

La Policia va constatar que el denunciant de Múrcia "no era un inversor estafat aïllat", el rastre sumava milers de víctimes fins a 36 països. En total calculen que van caure en l’estafa almenys 3.646 víctimes, de la que 2.718 eren residents en Espanya.

S’estima que el frau va assolir els 400 bitcoin (BTC) que, tenint en compte la seua cotització actual -un BTC ronda els 93.000 euros- sumaria un total de 37,2 milions defraudats.

L’ensorrament de la piràmide

"Al principi els inversors van rebre una mica de retorn", explica a EFE l’investigador per donar compte que això forma part també de l’estafa piramidal, ja que aquestes primeres víctimes aconsegueixen guanys gràcies als nous usuaris que piquen en la falsa inversió, en tant que aconsegueixen que els primers clients dipositin més fons.

Però la piràmide col·lapsa definitivament quan els inversors volen recuperar els seus fons. Llavors la trama posa pautes, com obligar a pagar unes taxes per a suposadament recuperar el teu patrimoni o invertir en nous productes perquè et tornin l’invertit.

"No poden fer front a cap pagament i cap inversor no pot recuperar res del seu capital", resumeix l’agent, perquè, en realitat, tot l’invertit per aquests milers de ciutadans ja ha estat desviat pels estafadors. De fet, s’han intervingut, entre altres béns, 73 comptes bancaris, dotze cotxes i cinc motos.

Els detinguts van arribar a crear una nova moneda virtual sense cap valor per a també oferien als inversors, que segons explica l’agent tenen perfils diversos, fins i tot empreses, i la majoria, diu, no havien invertit mai en criptomonedes.

"Et prometen un 40 % i veus fàcil invertir. Al principi, de fet, veus que és real perquè aconsegueixes un guany però després...", adverteix Enrique que llança algunes recomanacions per evitar picar en aquest tipus d’estafes cada vegada més estesa al món virtual i que han trobat en les criptomonedes un bon ham.

Consells per evitar ser estafats

El primer i fonamental, insta l’investigador, és "invertir amb coneixement". Cal informar-se a través de la Comissió Nacional del Mercat de Valors si l’entitat està autoritzada per oferir aquests serveis, més enllà de desconfiar d’altes rendibilitats d’un producte.

Tampoc un no s’ha de fiar de la urgència de la inversió o d’esquemes piramidals on sol·liciten que captis gent per aconseguir bonificacions i molt menys de la sol·licitud d’instal·lació d’aplicacions de control remot als teus dispositius per supervisar aquestes inversions.

Si no aconsegueixes la devolució de la teua inversió quan el sol·licites no facis més aportacions i rebutja l’"ajuda" que et pugui brindar un suposat bufet d’advocats o entitats de recuperació d’actius.