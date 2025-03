Això és el que gastaran els espanyols de mitjana en regals del Dia del Pare

Publicat per SEGRE Creat: Actualitzat:

El 19 de març se celebra el Dia del Pare, una festivitat arrelada en la tradició des de 1948 que honra les figures paternes. Segons un recent estudi realitzat per la plataforma Aladinia, els espanyols desemborsaran una mitjana de 65 euros en regals per a aquesta ocasió, amb un 73% de persones optant per adquirir un sol detall. Les compres online lideren la preferència amb un 44%, mentre que les experiències originals i activitats de lleure es posicionen com els obsequis més populars.

Aquesta tradició, que es remunta a més de set dècades, va sorgir gràcies a la iniciativa de la mestra Manuela Vicente Ferrero, coneguda en l’àmbit literari com Nely. La data triada coincideix amb la festivitat de Sant Josep, considerat model patern i cap de la família en la tradició cristiana. Encara que no és dia festiu estatal, algunes comunitats autònomes com la Valenciana i la Regió de Múrcia el tenen com a no laborable.

Hàbits de consum per a la celebració paterna

L’informe d’Aladinia revela patrons de consum interessants sobre com els espanyols abordaran la compra de regals aquest any. Mentre el 73% dels enquestats optarà per un únic regal, un 21% adquirirà dos obsequis i només un 6% es decantarà per més de dos presents per als seus pares.

La transformació digital també ha deixat la seua empremta en aquesta celebració familiar, amb un 44% de persones que realitzaran les seues compres a través de plataformes online, davant un modest 16% que preferirà l’experiència de compra en botigues físiques. Resulta revelador que un 7% de consumidors reconeix que seguirà les recomanacions d’influencers o creadors de contingut per triar el regal perfecte, mentre que un 15% confiarà en el consell d’amics o familiars.

Què regalaran els espanyols als seus pares aquest any?

El rànquing de preferències reflecteix un canvi en les tendències de consum respecte a celebracions anteriors. Les experiències originals i activitats de lleure lideren indiscutiblement les opcions de regal amb un 46% de les eleccions, desbancant els tradicionals obsequis materials. Aquesta dada suggereix una creixent valoració dels moments compartits i les vivències sobre els béns tangibles.

En segon lloc, amb un 26% de les preferències, se situen les peces de roba i calçat, una opció que es manté com un clàssic renovat en cada celebració. Completen el podi els vins i licors, que representen el 12% dels regals previstos, consolidant-se com una alternativa elegant i versàtil.

Origen i significat del Dia del Pare a Espanya

La celebració del Dia del Pare tal com la coneixem avui té les seues arrels en la iniciativa d’una mestra valenciana. Manuela Vicente Ferrero va proposar aquesta commemoració el 1948, elegint específicament el 19 de març per la seua coincidència amb Sant Josep, figura paterna per excel·lència en la tradició catòlica.

A diferència d’altres celebracions comercials importades, el Dia del Pare espanyol manté un fort vincle amb la tradició religiosa i familiar. En els col·legis, continua sent habitual que els nens elaborin manualitats i petits detalls per als seus progenitors, perpetuant un costum que transcendeix el mer intercanvi comercial.

Quin paper juguen les noves tecnologies en la celebració?

El predomini de les compres online (44%) davant les realitzades en establiments físics (16%) evidencia la consolidació del comerç electrònic en les tradicions familiars. Aquesta tendència, accelerada després de la pandèmia, s’ha instal·lat definitivament en els hàbits de consum espanyols, fins i tot per a celebracions amb fort arrelament tradicional.

Resulta especialment reveladora la dada que assenyala que un 7% de consumidors basarà la seua decisió de compra en recomanacions d’influencers, evidenciant la creixent rellevància d’aquests nous prescriptors en decisions que anteriorment se circumscrivien a l’àmbit més íntim i familiar.